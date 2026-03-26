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खूंटी में 330 किलो डोडा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

खूंटी में मादक पदार्थों की तस्करी मामले में दो आरोपी पकड़े गए हैं. साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा बरामद किया है.

Drug Smugglers Arrested in Khunti
खूंटी पुलिस की गिरफ्त में तस्कर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 1:13 PM IST

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खूंटी: जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा बरामद किया है. 25 मार्च 2026 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अड़की थाना क्षेत्र के ग्राम नौडी, बाबू टोला में छापेमारी की गई. थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 बोरा डोडा जब्त किया, जिसका कुल वजन 330.21 किलोग्राम बताया गया है. बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 49.53 लाख रुपये आंकी गई है.

अड़की के हैं दोनों आरोपी

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित हजाम उर्फ साजु ठाकुर (28 वर्ष) और लालू हजाम (31 वर्ष), दोनों ग्राम नौडी बाबू टोला, थाना अड़की, जिला खूंटी निवासी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक दोनों भाई मिलकर डोडा तस्करी का अवैध कारोबार चला रहे थे.

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने घर की तलाशी लेकर मादक पदार्थ को जब्त किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस संबंध में अड़की थाना में एनडीपीएस एक्ट 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

इस छापेमारी दल में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी के साथ पुलिस अवर निरीक्षक मनीष कुमार, कुंदन कुमार और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

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