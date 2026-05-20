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मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों की ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

देवघर:जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये का ब्राउन शुगर बरामद किया है. साथ ही पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसकी पुष्टि देवघर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने की है.

एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहनपुर के दधीजोड़-लेटवावरण सड़क स्थित तोहरा मोड़ के पास ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की जा रही है. सूचना मिलते ही एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी.

एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुलिस की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की. पुलिस को देखते ही वहां मौजूद एक युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे खदेड़कर पकड़ लिया. गिरफ्तार युवक की पहचान 26 वर्षीय गौतम महथा के रूप में की गई.

पुलिस की पूछताछ में गौतम महथा ने कई अहम खुलासे किए. उसने बताया कि दुमका निवासी फिरोज अंसारी उर्फ गुड्डू उसे ब्राउन शुगर की सप्लाई करता था. वहीं से नशीला पदार्थ लेकर वह देवघर शहर और आसपास के क्षेत्रों में बेचने का काम करता था. गौतम महथा की निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य तस्कर को गिरफ्तार किया है.

देवघर के एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार गौतम महथा का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है.