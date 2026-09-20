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अंबाला में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, एक करोड़ की हेरोइन बरामद, पंजाब से लाए थे आरोपी

अंबाला: सीआईए-2 अंबाला पुलिस ने देर रात दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों के पास से पुलिस की टीम ने 806 ग्राम हेरोइन बरामद की है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनू और बादल के रूप में हुई है, जो अंबाला कैंट के रहने वाले हैं. दोनों आरोपी पंजाब के अमृतसर से कार में नशे की खेप लेकर अंबाला पहुंचे थे. बरामद हेरोइन की कीमत एक करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है.

अंबाला में दो नशा तस्कर गिरफ्तार: सीआईए टीम ने आशंका जताई है कि बरामद नशे की खेप पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते पंजाब पहुंची है. हालांकि, इस पहलू की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में नशे की सप्लाई से जुड़ी पूरी चेन को खंगाला जाएगा, ताकि इस नेटवर्क के मुख्य तस्कर तक पहुंचा जा सके. बरामद की गई 806 ग्राम हेरोइन की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है.