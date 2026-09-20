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अंबाला में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, एक करोड़ की हेरोइन बरामद, पंजाब से लाए थे आरोपी

आईए-2 अंबाला पुलिस ने देर रात दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद.

Drug smugglers arrested Ambala
Drug smugglers arrested Ambala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2026 at 8:18 AM IST

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अंबाला: सीआईए-2 अंबाला पुलिस ने देर रात दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों के पास से पुलिस की टीम ने 806 ग्राम हेरोइन बरामद की है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनू और बादल के रूप में हुई है, जो अंबाला कैंट के रहने वाले हैं. दोनों आरोपी पंजाब के अमृतसर से कार में नशे की खेप लेकर अंबाला पहुंचे थे. बरामद हेरोइन की कीमत एक करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है.

अंबाला में दो नशा तस्कर गिरफ्तार: सीआईए टीम ने आशंका जताई है कि बरामद नशे की खेप पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते पंजाब पहुंची है. हालांकि, इस पहलू की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में नशे की सप्लाई से जुड़ी पूरी चेन को खंगाला जाएगा, ताकि इस नेटवर्क के मुख्य तस्कर तक पहुंचा जा सके. बरामद की गई 806 ग्राम हेरोइन की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है.

अंबाला में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, एक करोड़ की हेरोइन बरामद (ETV Bharat)

पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी: CIA-2 इंचार्ज रवि के मुताबिक "पुलिस आरोपियों के नेटवर्क को तलाश करेगी. आरोपियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसकी सप्लाई अंबाला में किसे की जानी थी. फिलाहल आरोपी पंजाब ये ड्रग्स लेकर आए थे. जिसे अंबाला में इनको सप्लाई करना था."

ये भी पढ़ें- पंचकूला में ₹50 लाख से ज्यादा की हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार, अमृतसर से आया था नशे का खेप

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