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महराजगंज : भारत-नेपाल सीमा पर ड्रग तस्करी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, करीब 10 लाख के इंजेक्शन बरामद

पुलिस इस पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है.

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भारत-नेपाल सीमा पर ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 10, 2026 at 6:47 PM IST

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महराजगंज : महराजगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा पर सक्रिय ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना पुरन्दरपुर और SOG की संयुक्त टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशे में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन बरामद किए हैं. जिसकी कीमत बाजार में लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है.

भारत-नेपाल सीमा पर ड्रग तस्करी का भंडाफोड़ (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ड्रग तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान शुक्रवार को पुरन्दरपुर पुलिस, SOG और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर रानीपुर चौराहे के पास घेराबंदी कर एक कार को रोका. जब उसकी तलाशी ली गई तो डिक्की से कुल 5700 एम्पुल इंजेक्शन बरामद हुए, जिनमें 1900-1900 एम्पुल डाइजापाम, बुप्रेनोर्फिन और प्रोमेथोजीन शामिल हैं. उसके बाद कार में सवार राजेन्द्र धरिकार उर्फ इलू (32 वर्ष) निवासी जुगौली, सोनौली और आदित्य कुमार मिश्र (30 वर्ष) निवासी कम्हरिया बुजुर्ग, कोल्हुई को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन, एक एटीएम कार्ड, 9000 रुपये कैश और एक कार (यूपी 53 एफएन 8304) जब्त किया है.

लगभग 10 लाख रुपये के हैं इंजेक्शन

बरामद इंजेक्शनों की कीमत बाजार में लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे पिछले करीब छह महीनों से इन इंजेक्शनों की तस्करी कर रहे थे और इन्हें नेपाल ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे. पुलिस के अनुसार ये दवाएं सामान्यतः चिकित्सीय उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन इनका मिश्रण कर “कॉकटेल ड्रग” के रूप में नशे के लिए भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यह नशा युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है.


इस मामले में थाना पुरन्दरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8/21/23 के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने इस कार्रवाई के लिए पूरी टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. साथ ही आमजन से अपील की गई है कि नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस का सहयोग करें, ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

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