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हरदोई के प्रसिद्ध हत्याहरण तीर्थ में हादसा, कुंड में डूबने से 10 साल के बच्चे और युवक की मौत

हरदोई: बैरिकेडिंग पार कर गहरे पानी में गया मासूम, बचाने उतरे भाई समेत दोनों की गई जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया: स्थानीय गोताखोरों और पुलिस की मदद से दोनों को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई है. सीतापुर जिले की आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले 20 साल के मोहित त्रिपाठी सोमवार को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ हत्याहरण तीर्थ में दर्शन-पूजन करने आए थे. शाम करीब 4:30 से 5:00 बजे के बीच मोहित के मामा का 10 साल का बेटा रितिक कुंड में नहाने उतरा.

बच्चे को परेशानी में देख उसे बचाने के लिए उसके रिश्ते में बुआ का बेटा भी कुंड में कूद पड़ा. हालांकि पानी गहरा होने के कारण दोनों ही डूब गए.

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रसिद्ध हत्याहरण तीर्थस्थल पर सोमवार शाम एक हादसा हो गया. तीर्थ परिसर में बने कुंड में नहाने के दौरान 10 साल का लड़का गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा.

बच्चे को बचाने में युवक भी डूबा: नहाते-नहाते रितिक बैरिकेडिंग पार कर गहरे पानी की तरफ चला गया और डूबने लगा. रितिक को डूबता देख उसे बचाने के लिए मोहित त्रिपाठी ने तुरंत कुंड में छलांग लगा दी. हालांकि गहरे पानी में जाने के कारण मोहित भी संतुलन खो बैठा और दोनों पानी में समा गए. हादसे को देख परिवार के एक और बालक राज ने भी पानी में उतरने की कोशिश की और शोर मचाया.

स्थानीय लोगों ने एक बच्चे को बचाया: स्थानीय निवासी विनोद द्विवेदी और अन्य लोगों ने बांस-रस्सी की मदद से राज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद मोहित और रितिक को बाहर निकाला. दोनों को तुरंत एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावां ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. क्षेत्राधिकारी हरियावां लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि हत्याहरण मंदिर के पास बने तालाब में कुछ लोग नहा रहे थे.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: उसी समय एक 10 साल का बालक नहाते समय बैरिकेडिंग पार कर गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए 20 साल का एक युवक पानी में गया, जिससे दोनों डूब गए. गोताखोरों की मदद से दोनों को निकालकर सीएचसी कोथावां ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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