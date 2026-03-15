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वाराणसी गंगा में नहाते समय दो युवक डूबे, गोरखपुर से आए परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

वाराणसी में गंगा में नहाते समय दो डूबे. ( ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत तुलसी घाट पर उसे समय अफरातफरी मच गई, जब गोरखपुर से आई 15 सदस्य टीम के दो बच्चे गंगा में डूब गए. इस हादसे के बाद वहां मौजूद स्थानीय नाविकों और एनडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से एक युवक के शव को बाहर निकाल लिया. बता दें कि तुलसी घाट पर जैसे ही युवकों की डूबने की सूचना मिली. पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई. जानकारी के मुताबिक गहरे पानी में जाने के बाद निखिल गुप्ता और आयुष उर्फ भोले गंगा में डूब गए. इस हादसे में 18 साल के निखिल गुप्ता की डूबने से मौत हो गई. निखिल गोरखपुर के कौड़ीराम थाना क्षेत्र के पाण्डेय पार का रहने वाला था. एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से उसके शव को बाहर निकल गया है.