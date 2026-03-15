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वाराणसी गंगा में नहाते समय दो युवक डूबे, गोरखपुर से आए परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

नाविकों और एनडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से एक युवक के शव को बाहर निकाल लिया. गोरखपुर से आई टीम का बुरा हाल.

Ganga Me doobe
वाराणसी में गंगा में नहाते समय दो डूबे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 11:53 AM IST

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वाराणसी: वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत तुलसी घाट पर उसे समय अफरातफरी मच गई, जब गोरखपुर से आई 15 सदस्य टीम के दो बच्चे गंगा में डूब गए.

इस हादसे के बाद वहां मौजूद स्थानीय नाविकों और एनडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से एक युवक के शव को बाहर निकाल लिया.

बता दें कि तुलसी घाट पर जैसे ही युवकों की डूबने की सूचना मिली. पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई.

जानकारी के मुताबिक गहरे पानी में जाने के बाद निखिल गुप्ता और आयुष उर्फ भोले गंगा में डूब गए. इस हादसे में 18 साल के निखिल गुप्ता की डूबने से मौत हो गई. निखिल गोरखपुर के कौड़ीराम थाना क्षेत्र के पाण्डेय पार का रहने वाला था. एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से उसके शव को बाहर निकल गया है.

आयुष उर्फ भोले उम्र 12 वर्ष पुत्र अनिल कुमार गुप्ता की तलाश है. अनिल गोरखपुर के झंगहा थाना के ग्राम खरकूटा का रहने वाला था. एनडीआरएफ और गोताखोर की टीम उसकी तलाश में लगी थी.

वहीं इस टीम के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था. सब बेहोश हो रहे थे. वहीं इनके परिजने गोरखपुर से बनारस की पहुंच रहे हैं. वहीं इन पीड़ित परिवारों को स्थानीय लोग ढांढ़स बंधाने का काम कर रहे हैं.

परिवार के सदस्य राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि हम लोग कल ही बनारस आए थे और सभी लोग स्नान करने के बाद दर्शन करने जाने वाले थे, उसी समय ये हादसा हो गया.

घाट पर मौजूद बाबू साहनी ने बताया कि हम लोगों ने पहले ही इन लोगों को मना किया कि उधर गहरा पानी है, नहीं जाना चाहिए. उसके बाद भी ये लोग नहाने के लिए गहरे पानी में चले गए. उसी के बाद ये हादसा हो गया.

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