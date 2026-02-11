ETV Bharat / state

नूंह पुलिस की सख्त कार्रवाई, दिल्ली-मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर खतरनाक ट्रक स्टंट करने वाले दोनों ड्राइवर गिरफ्तार

दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर स्टंट करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

नूंहः दिल्ली-मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे पर ट्रक कंटेनर चालकों द्वारा किए गए जानलेवा स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इसके बाद नूंह पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की है. दोनों चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन और लापरवाही से वाहन चलाने का 2 अलग-अलग मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. सार्वजनिक माफी और थाना स्तर से ही कानूनी कार्रवाई कर दोनों को छोड़ दिया गया. 3 फरवरी का है मामलाः यह घटना 3 फरवरी को शाम करीब 4 बजे फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर चैनल नंबर 74 के पास गांव रीगड़ के निकट हुई. दो अलग-अलग ट्रक कंटेनर चालकों ने तेज गति से वाहन को लहराते हुए चलाया और खतरनाक स्टंट किए, जिससे अन्य वाहन चालकों तथा यात्रियों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया. एक जागरूक राहगीर ने इन दोनों ट्रकों के स्टंट के दो अलग-अलग वीडियो बनाए और पुलिस को सौंप दिए. ये वीडियो व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गए.