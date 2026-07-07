NH-220 पर आपस में टकराए चार भारी वाहन, दो चालकों की मौत
सरायकेला के NH-220 में दो वाहनों की आपस में टकराने से आग लग गई. जिससे दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई है.
Published : July 7, 2026 at 10:42 AM IST
सरायकेला: जिले के राजनगर-चाईबासा मुख्य मार्ग (NH-220) पर सड़क हादसा हुआ. हादसे में दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई, जबकि दो चालकों का इलाज जारी है. रोला-खैरबनी मोड़ के समीप देर रात करीब एक बजे हाइवा और ट्रेलर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई.
चालक की जिंदा जलकर मौत
इस अग्निकांड में ट्रेलर चालक केबिन में फंस गया और जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं, हाइवा चालक को गंभीर स्थिति में मलबे से निकालकर चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, यह दुर्घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला.
वहीं, इस हादसे के दौरान आग लगी वाहनों से बचने के प्रयास में पीछे से आ रहे दो अन्य ट्रेलर भी आपस में टकरा गए. दोनों वाहनों की टक्कर के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया. जिससे दोनों ट्रेलर चालक घायल हो गए. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
NH-220 को फोरलेन में तब्दील करने की मांग
घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. राजनगर थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा ने बताया कि दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में करीब दो घंटे का समय लगा. लेकिन तब तक दोनों वाहन पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
इस हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों ने NH-220 को जल्द से जल्द फोरलेन में तब्दील करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि इस रूट पर भारी औद्योगिक वाहनों का दबाव ज्यादा है. सड़क संकरी होने के कारण आए दिन लोगों की जान जा रही है. ग्रामीणों ने सरकार से सड़क चौड़ीकरण और सुरक्षा पुख्ता करने की अपील की है.
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