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त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग : दो दर्जन ट्रेनें प्रभावित, हजारों यात्री हुए परेशान

त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के बाद 18 यात्री ट्रेनें रोकी गई हैं.

दो दर्जन ट्रेन प्रभावित
दो दर्जन ट्रेन प्रभावित (ETV Bharat (Symbolic))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 11:10 AM IST

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कोटा : कोटा रेल मंडल के लूनी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच ट्रेन नंबर 12431 त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई है. इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर यातायात ठप हो गया था. इस पूरे घटनाक्रम में करीब दो दर्जन के आसपास ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. इनमें करीब 18 यात्री ट्रेनें शामिल हैं, जिनको अलग-अलग स्टेशन पर रोका गया है. यह ट्रेन रुकने से छोटे स्टेशनों पर यात्री परेशान होते रहे. इन ट्रेनों में दुरंतो, सुपरफास्ट और मेमू ट्रेन भी शामिल हैं. इन ट्रेनों में करीब 10,000 के आसपास यात्री सवार हैं.

डाउन लाइन यानी दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही लाइन पर यातायात सुचारू करीब 9:30 बजे के आसपास किया गया है. हालांकि, अप लाइन यानी मुंबई से दिल्ली की तरफ आने वाली लाइन पर यातायात सुचारु होने वाला है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि उन्होंने आपातकालीन नंबर जारी कर दिए हैं. घटनास्थल से त्रिवेंद्रम राजधानी ट्रेन को कोटा के लिए रवाना किया गया है. यहां पर अतिरिक्त कोच जोड़ा जाएगा, जिसमें आग लगने वाले कोच की यात्रियों को शिफ्ट किया जाएगा.

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सुबह 10 बजे तक यह ट्रेन रही है प्रभावित

  1. ट्रेन नंबर 12955 को विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर रोका गया था.
  2. ट्रेन नंबर 12341 त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस ( लूनी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट), इस ट्रेन में आग लगी थी.
  3. ट्रेन ओन डिमांड के रूप में चल रही ट्रेन नंबर 05054 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को रतलाम में रोका गया है.
  4. ट्रेन नंबर 20945 एकता नगर हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस को नागदा स्टेशन पर रोका गया है.
  5. ट्रेन नंबर 12937 गांधीधाम हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को बेरवानिया स्टेशन पर रोका गया है.
  6. ट्रेन ऑन डिमांड के रूप में चल रही ट्रेन नंबर 05054 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को रतलाम में रोका गया है.
  7. ट्रेन नंबर 19037 अवध एक्सप्रेस को रतलाम स्टेशन पर रोका गया है.
  8. ट्रेन नंबर 22210 मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस को बेरवानिया में रोका गया है.
  9. ट्रेन नंबर 01492 हजरत निजामुद्दीन पुणे स्पेशल ट्रेन को नाथूखेड़ी में रोका गया है.
  10. ट्रेन नंबर 19020 हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस को गरोठ स्टेशन पर रोका गया है.
  11. ट्रेन नंबर 12416 न्यू दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन को सुवासरा स्टेशन पर रोका गया.
  12. ट्रेन नंबर 20156 नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन ट्रेन को भवानी मंडी स्टेशन पर रोका गया था.
  13. ट्रेन नंबर 61616 कोटा नागदा मेमू ट्रेन को गरोठ स्टेशन पर रोका गया है.
  14. ट्रेन नंबर 19103 रतलाम कोटा मेमू एक्सप्रेस ट्रेन को रुनखेड़ा स्टेशन पर रोका गया है.
  15. ट्रेन नंबर 12465 रणथंभौर एक्सप्रेस को उज्जैन स्टेशन पर रोका गया है.

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