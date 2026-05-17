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त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग : दो दर्जन ट्रेनें प्रभावित, हजारों यात्री हुए परेशान

कोटा : कोटा रेल मंडल के लूनी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच ट्रेन नंबर 12431 त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई है. इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर यातायात ठप हो गया था. इस पूरे घटनाक्रम में करीब दो दर्जन के आसपास ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. इनमें करीब 18 यात्री ट्रेनें शामिल हैं, जिनको अलग-अलग स्टेशन पर रोका गया है. यह ट्रेन रुकने से छोटे स्टेशनों पर यात्री परेशान होते रहे. इन ट्रेनों में दुरंतो, सुपरफास्ट और मेमू ट्रेन भी शामिल हैं. इन ट्रेनों में करीब 10,000 के आसपास यात्री सवार हैं.

डाउन लाइन यानी दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही लाइन पर यातायात सुचारू करीब 9:30 बजे के आसपास किया गया है. हालांकि, अप लाइन यानी मुंबई से दिल्ली की तरफ आने वाली लाइन पर यातायात सुचारु होने वाला है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि उन्होंने आपातकालीन नंबर जारी कर दिए हैं. घटनास्थल से त्रिवेंद्रम राजधानी ट्रेन को कोटा के लिए रवाना किया गया है. यहां पर अतिरिक्त कोच जोड़ा जाएगा, जिसमें आग लगने वाले कोच की यात्रियों को शिफ्ट किया जाएगा.