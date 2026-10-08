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अलीगढ़ में हर पीएचसी पर दो डॉक्टर होंगे तैनात, 67 नए डॉक्टरों की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी रफ्तार

अलीगढ़: जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) पर डॉक्टरों की कमी दूर करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. जिले में हाल ही में 67 नए अनुबंध डॉक्टरों ने कार्यभार संभाला है, जबकि 28 अनुबंध डॉक्टरों पहले से स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाएं दे रहे हैं. विभाग अब जल्द ही जिले के प्रत्येक पीएचसी पर दो डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी में है.



स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, नए डॉक्टरों के योगदान से जिले में चिकित्सकीय मानव संसाधन में इजाफा हुआ है. 28 पुराने अनुबंध डॉक्टरों के साथ 67 नए चिकित्सकों के आने से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को पहले की तुलना में बेहतर डॉक्टरों परामर्श और उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. इसके अलावा 11 डॉक्टर विशेषज्ञ के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं.



मुख्य डॉक्टर अधिकारी (CMO) डॉ. आर.एन. सिंह के मुताबिक, वर्तमान में जिले के प्रत्येक एफआरयू पर पांच चिकित्सक, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तीन से चार डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर फिलहाल न्यूनतम एक डॉक्टर की तैनाती है. अब विभाग का लक्ष्य प्रत्येक पीएचसी पर दो डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

