अलीगढ़ में हर पीएचसी पर दो डॉक्टर होंगे तैनात, 67 नए डॉक्टरों की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी रफ्तार
विभाग अब जल्द ही जिले के प्रत्येक पीएचसी पर दो डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी में है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:29 AM IST
अलीगढ़: जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) पर डॉक्टरों की कमी दूर करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. जिले में हाल ही में 67 नए अनुबंध डॉक्टरों ने कार्यभार संभाला है, जबकि 28 अनुबंध डॉक्टरों पहले से स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाएं दे रहे हैं. विभाग अब जल्द ही जिले के प्रत्येक पीएचसी पर दो डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी में है.
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, नए डॉक्टरों के योगदान से जिले में चिकित्सकीय मानव संसाधन में इजाफा हुआ है. 28 पुराने अनुबंध डॉक्टरों के साथ 67 नए चिकित्सकों के आने से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को पहले की तुलना में बेहतर डॉक्टरों परामर्श और उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. इसके अलावा 11 डॉक्टर विशेषज्ञ के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं.
मुख्य डॉक्टर अधिकारी (CMO) डॉ. आर.एन. सिंह के मुताबिक, वर्तमान में जिले के प्रत्येक एफआरयू पर पांच चिकित्सक, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तीन से चार डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर फिलहाल न्यूनतम एक डॉक्टर की तैनाती है. अब विभाग का लक्ष्य प्रत्येक पीएचसी पर दो डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.
ग्रामीण मरीजों को स्थानीय स्तर पर मिलेगा इलाज: डॉक्टरों की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को मिलने की उम्मीद है. स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि सामान्य बीमारियों के इलाज और डॉक्टर परामर्श के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय या बड़े अस्पतालों का रुख न करना पड़े. पीएचसी पर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों की जांच, उपचार और आवश्यक परामर्श की व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकेगी.
सीएमओ डॉ. आर.एन. सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना विभाग की प्राथमिकता है. नए अनुबंध चिकित्सकों के योगदान से स्वास्थ्य सेवाओं को अतिरिक्त मजबूती मिली है. जल्द ही प्रत्येक पीएचसी पर दो डॉक्टर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.
विभाग अब डॉक्टरों की तैनाती के साथ स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाओं की नियमितता और गुणवत्ता की निगरानी पर भी जोर देगा. इससे जिले की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है.