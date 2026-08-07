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रामनगर के दिव्यांग विद्यालय से दो बच्चे लापता, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

रामनगर: नैनीताल जिले की रामनगर कोतवाली क्षेत्र स्थित यूएसआर इंदु समिति के दिव्यांग विद्यालय से दो दिव्यांग बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है. इस संबंध में विद्यालय की शिक्षिका अनुप्रिया शर्मा ने शुक्रवार को रामनगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी है और दोनों बच्चों की जल्द से जल्द तलाश किए जाने की मांग की है.

रामनगर के दिव्यांग विद्यालय से दो बच्चे लापता: शिक्षिका द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, संस्था से 6 अगस्त 2026 की रात करीब 9 बजे दो बालक कहीं चले गए, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. तहरीर में बताया गया है कि एक बालक 14 वर्ष का है. वह सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करता है और सुन सकता है. वहीं दूसरा बालक भी 14 वर्ष का है, वह सुन सकता है, लेकिन बोल नहीं पाता तथा मानसिक रूप से भी कमजोर बताया गया है. ऐसे में दोनों बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

शिक्षिका ने तहरीर देकर बच्चों को ढूंढने की गुजारिश की: शिक्षिका अनुप्रिया शर्मा ने पुलिस से अनुरोध किया है कि मामले में तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों की जल्द से जल्द खोजबीन कर उन्हें सुरक्षित ढूंढा जाए. उन्होंने कहा कि बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.