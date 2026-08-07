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रामनगर के दिव्यांग विद्यालय से दो बच्चे लापता, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

विद्यालय की शिक्षिका ने रामनगर कोतवाली में तहरीर देकर दोनों बच्चों की जल्द से जल्द तलाश किए जाने की मांग की है

DISABLED CHILDREN MISSING RAMNAGAR
दो विशेष छात्र लापता (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2026 at 1:50 PM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले की रामनगर कोतवाली क्षेत्र स्थित यूएसआर इंदु समिति के दिव्यांग विद्यालय से दो दिव्यांग बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है. इस संबंध में विद्यालय की शिक्षिका अनुप्रिया शर्मा ने शुक्रवार को रामनगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी है और दोनों बच्चों की जल्द से जल्द तलाश किए जाने की मांग की है.

रामनगर के दिव्यांग विद्यालय से दो बच्चे लापता: शिक्षिका द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, संस्था से 6 अगस्त 2026 की रात करीब 9 बजे दो बालक कहीं चले गए, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. तहरीर में बताया गया है कि एक बालक 14 वर्ष का है. वह सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करता है और सुन सकता है. वहीं दूसरा बालक भी 14 वर्ष का है, वह सुन सकता है, लेकिन बोल नहीं पाता तथा मानसिक रूप से भी कमजोर बताया गया है. ऐसे में दोनों बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

शिक्षिका ने तहरीर देकर बच्चों को ढूंढने की गुजारिश की: शिक्षिका अनुप्रिया शर्मा ने पुलिस से अनुरोध किया है कि मामले में तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों की जल्द से जल्द खोजबीन कर उन्हें सुरक्षित ढूंढा जाए. उन्होंने कहा कि बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

CCTV फुटेज के आधार पर तलाश और जांच शुरू: वहीं मामले में रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि-

पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके साथ ही विद्यालय के कर्मचारियों, आसपास के लोगों तथा अन्य संभावित गवाहों से भी पूछताछ की जाएगी, ताकि बच्चों के जाने की दिशा और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.
-सुशील कुमार, कोतवाल-

कोतवाल सुशील कुमार ने यह भी बताया कि पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि बच्चे किन परिस्थितियों में विद्यालय से बाहर गए. इसके पीछे क्या कारण रहा और कहीं किसी प्रकार की लापरवाही या अन्य वजह तो नहीं है.

गौरतलब है कि पूर्व में भी इस दिव्यांग विद्यालय से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते इस घटना को भी गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चों को सुरक्षित तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. जांच पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है.
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