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बिहार में आंधी-तूफान ने बरपाया कहर, निर्माणाधीन बिल्डिंग के दीवार गिरने से दो की मौत

बुधवार देर शाम आंधी-बारिश ने जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी. वहीं इसने दो लोगों की जान ले ली. पढ़ें खबर

TWO DIED IN DANAPUR
गिरा हुआ मलवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 30, 2026 at 9:44 AM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में तेज आंधी-तूफान ने कहर बरपाया. रूपसपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग के दीवार गिरने से दो लोग मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई. मृतकों की शिनाख्त त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा और अनीता देवी के रूप में हुई है.

आंधी-तूफान का कहर : दरअसल, राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात जबरदस्त आंधी, तूफान और बारिश आयी. रूपसपुर के रुकनपुरा देवी स्थान के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के छठे तल्ले से अचानक दीवार भरभराकर गिर गई. इस हादसे में राह चलते दो लोग मलबे में दब गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

महिला और पुरुष की मौत : मृतकों की पहचान तिलक नगर निवासी त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा (73) और रुकनपुरा निवासी अनीता देवी (45) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नौबतपुर की रहने वाली थीं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों तेज आंधी और बारिश के दौरान पैदल जा रहे थे, तभी निर्माणाधीन भवन की दीवार गिर गई और वे उसकी चपेट में आ गए.

निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस : घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह निर्माणाधीन भवन नंद किशोर सिंह का है.

''तेज आंधी-तूफान के दौरान यह हादसा हुआ. जिसमें दो राहगीर गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में उनकी मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.''- शशि भूषण सिंह, थानाध्यक्ष, रूपसपुर

कई जिलों में दिखा असर : इधर, बक्सर-पटना रेलखंड के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विशालकाय पेड़ गिर गया. इसमें यात्री बाल-बाल बच गए. भागलपुर, मधुबनी, भोजपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, मुंगेर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश के कारण जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया. कई जगहों पर घंटों तक बिजली गुल रही. हालांकि बारिश से लोगों ने गर्मी में राहत पायी.

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