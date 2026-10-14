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गोपालगंज गैस लीड कांड में 2 बच्चों की मौत, आग में 15 लोग झुलसे.. 9 गोरखपुर रेफर

पूरी घटना कुल 17 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीपीओ कृपाल चंद्र जयसवाल और स्थानीय थाना की पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी 17 घायलों को एम्बुलेंस व निजी वाहनों की मदद से गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचाया.

इसी बीच पूजा के दीये के संपर्क में आते ही हवा में फैली गैस से आग पकड़ ली. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. देखते ही देखते आग की लपटें पूरे घर में फैल गई. आगने कई लोगों को चपेट में ले लिया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी और अन्य ग्रामीण पहुंचे, वे लोग भी इसकी चपेट में आ गए.

घटना मंगलवार देर शाम की है. सफियाबाद गांव निवासी सिंघासन मांझी के घर पर खाना बनाने का काम चल रहा था. इसी दौरान सिलेंडर में गैस खत्म हो गयी. सिलेंडर खत्म होने पर घर की महिलाओं ने नया सिलेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू की. रेगुलेटर सेट करने के लिए जैसे ही महिलाओं ने सिलेंडर का कैप हटाया, अचानक काफी तेजी से गैस का रिसाव होने लगा.

सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने सभी घायलों का तत्काल इलाज शुरू किया. अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक झुलसे हुए लोगों में अधिकांश की स्थिति गंभीर थी, प्राथमिक उपचार के बाद, 9 लोगों को तुरंत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जिसमें एक बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी, उसने रास्ते में दम तोड़ दिया.

गांव में पसरा मातम और सन्नाटा

घटना के बाद से सफियाबाद गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है. हर कोई घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है. प्रशासनिक स्तर पर भी मामले की छानबीन की जा रही है. वही सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी समीर सौरभ, एसडीएम डॉ प्रेरणा सिंह, डीडीसी और एसडीपीओ चंदन कुमार ने हालात का जायजा लिया और मरीजों से बात कर घटना की जानकारी ली.

छानबीन करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

"बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में गैस के रिसाव होने के कारण आग लग गई थी. सभी को भर्ती कराया गया है. जिसमें दो की स्थिति गंभीर बनी हुई है और दोनों को रेफर किया गया है. झुलसे लोगों में छ: लोगों को रेफर किया गया." -समीर सौरभ, जिलाधिकारी, गोपालगंज

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और इस हृदयविदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने इस विकट परिस्थिति में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हरसंभव मदद का भरोसा दिया.

"इस पूरे मामले की गंभीरता से उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी. जिला पदाधिकारी को इस घटना के कारणों की पूरी तरह जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. इसमें किसकी लापरवाही थी." -मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार

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