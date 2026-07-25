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लातेहार में सड़क हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

लातेहार में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

Road accident in Latehar
बालूमाथ सीएचसी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 2:53 PM IST

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लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गणेशपुर हाई स्कूल के समीप शनिवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में महावीर गंझू और पंकज उरांव शामिल हैं. दोनों सिमरटांड़, टंडवा (चतरा) के रहने वाले थे. वहीं हादसे में सविता देवी, फूलमती और संजय उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का प्राथमिक उपचार बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है.

दो बाइकों के बीच सीधी टक्कर

दरअसल, हजारीबाग जिले के केरेडारी निवासी महावीर गंझू अपनी पत्नी के साथ गोलीटांड़ स्थित अपने ससुराल जा रहे थे. इसी दौरान गणेशपुर की ओर से बालूमाथ जा रहे संजय उरांव अपनी बाइक पर दो अन्य लोगों के साथ सवार थे. गणेशपुर हाई स्कूल के समीप दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

बालूमाथ सीएचसी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आलीशा टोप्पो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घटना के बाद आसपास के लोग सक्रिय हुए और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया. बालूमाथ सीएचसी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अलीशा टोप्पो ने बताया कि दो लोगों को मृत घोषित किया गया है. जबकि तीन लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया.

थाना प्रभारी ने की पुष्टि

इधर, इस संबंध में बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया. यहां जांच के बाद दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है. दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है. थाना प्रभारी ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें और वाहन की गति कभी भी निर्धारित सीमा से अधिक न करें.

जागरुकता अभियान का भी असर नहीं

यहां बताते चलें कि लातेहार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर प्रतिदिन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. इसके बावजूद जिले में सड़क दुर्घटना के मामले में कमी नहीं आ पा रही है. अभी भी कई लोग बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करते. जिस कारण दुर्घटना होने पर लोगों की जान चली जाती है.

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