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बोकारो में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत, आधा दर्जन घायल, ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर में चपेट में आया ऑटो

बोकारो में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है और आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं.

Road Accident in Bokaro
दुर्घटनाग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाते पुलिस जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 8:29 PM IST

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बोकारो: जिले के चरगी घाटी स्थित रजरप्पा मोड़ के समीप बुधवार को सड़क दुर्घटना में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं हादसे में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को स्थानीय पेटरवार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोकारो-रामगढ़ एनएच 23 पर चरगी घाटी में एक ट्रक और टैंकर में सीधी टक्कर हुई है. जिसमें ट्रक (नंबर जेएच 01एफ O 5237) का ड्राइवर गाड़ी में ही बुरी तरह से फंस गया. जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई.

घटना की जानकारी देते स्थानीय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस बीच पेटरवार से गोला जा रहा सवारियों से भरा ऑटो भी इन दोनों गाड़ियों की टक्कर की चपेट में आ गया. जिसमें ऑटो चालक रविंद्र करमाली की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और ऑटो में बैठे कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार में भर्ती कराया गया है. जिसमें दो महिला और एक तीन वर्ष की बच्ची मिस्टी बुरी तरह से घायल हो गई है.

Road Accident in Bokaro
दुर्घटनाग्रस्त ऑटो. (फोटो-ईटीवी भारत)

हादसे की सूचना मिलने के बाद पेटरवार पुलिस फौरन घटनास्थल पहुंची और गाड़ी में फंसे ड्राइवर को जेसीबी की मदद से केबिन से बाहर निकाला. इस भीषण दुर्घटना के बाद रामगढ़-बोकारो मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया. वहीं घायलों का पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है.

Road Accident in Bokaro
अस्पताल में इलाजरत घायल. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यहां बराबर दुर्घटना होती रहती है. पुलिस के द्वारा सिर्फ छोटी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है. बड़ी गाड़ियों की कभी चेकिंग नहीं होती है. इस कारण छोटी गाड़ियों के चालक पुलिस से बचने के चक्कर में गाड़ी तेज गति से चलाते हैं. हालांकि आज चेकिंग नहीं हो रही थी. ग्रामीणों ने कहा कि ऑटो चालक काफी गरीब परिवार से था. इसलिए सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक के आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उसके छोटे-छोटे बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई हो सके.

Road Accident in Bokaro
अस्पताल में इलाजरत महिला. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं दुर्घटना के संबंध में पेटरवार थाना प्रभारी राजू मुंडा ने बताया कि घटना में ऑटो चालक और एक ट्रक चालक की मौत हुई है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. लोगों को समझा कर जाम हटाने का प्रयास कर रहे हैं.

Road Accident in Bokaro
अस्पताल में इलाजरत बच्ची. (फोटो-ईटीवी भारत)

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