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बोकारो में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत, आधा दर्जन घायल, ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर में चपेट में आया ऑटो

दुर्घटनाग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से सड़क से हटवाते पुलिस जवान. ( फोटो-ईटीवी भारत )