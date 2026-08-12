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बिहार में बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरकर दो शिवभक्तों की मौत

"सूचना मिली कि दो लोग गुप्ता धाम दर्शन को जा रहे थे, तभी एक फिसल कर गिर गया. दौरान बचाने के चक्कर में दूसरा साथी नीचे गया तो वह भी फिसल गया. हादसे में दोनों की मौत हो गयी." -डॉ. ज्ञानेश्वर वर्मा, ग्रामीण

कैसे हुआ हादसा? ग्रामीण डॉ. ज्ञानेश्वर वर्मा ने बताया कि, शंकरपुर अमरपुरा गांव से श्रद्धालुओं का एक जत्था भगवान गुप्तेश्वर नाथ महादेव के दर्शन के लिए गुप्ता धाम जा रहा था. इसी दौरान कैमूर पहाड़ी के रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश के कारण पहाड़ी रास्ता बेहद फिसलन भरा हो गया था. इसी दौरान प्रयाग मेहता का अचानक पैर फिसल गया और वह पहाड़ की ढलान से नीचे गिरने लगे. उन्हें बचाने के प्रयास में शंभू भी पहाड़ की ओर नीचे उतरा. उसका भी पैर फिसल गया.

रेलवे कर्मचारी की मौत: बताया जा रहा है कि मृतक शंभू कुमार रेलवे में कार्यरत थे और वर्तमान में अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर उनकी तैनाती थी. हादसे की खबर गांव पहुंचते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया. एक साथ दो लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

डॉ. ज्ञानेश्वर वर्मा, ग्रामीण (ETV Bharat)

पुलिस की कड़ी मशक्कत: घटना की सूचना मिलते ही चेनारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पहाड़ी और दुर्गम रास्ते के कारण पुलिस के सामने दोनों शवों को घाटी से बाहर निकालना बड़ी चुनौती थी. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को घाटी से बाहर निकाला. इसके बाद प्रशासन ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया.

सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के दर्शन के लिए गुप्ता धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है. श्रद्धालुओं का कहना है कि, "सावन के दौरान यहां भारी भीड़ उमड़ती है, ऐसे में प्रशासन को खतरनाक स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए. खासकर अमवा चुआ और अन्य संवेदनशील पहाड़ी रास्तों पर बैरिकेडिंग, रस्सियों की व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए."

हादसे के बाद अस्पताल में मौजूद लोग (ETV Bharat)

दो दिनों में चार श्रद्धालुओं की मौत: इससे पहले भी श्रद्धालुओं के पहाड़ी रास्ते से फिसलकर गहरी खाई में गिरने की घटनाएं सामने आती रही हैं. एक दिन पहले भी एक महिला समेत दो श्रद्धालुओं की पहाड़ से गिरने के कारण मौत हुई थी. अब दो और श्रद्धालुओं की जान चली गई. इस तरह महज दो दिनों के भीतर एक महिला समेत चार श्रद्धालुओं की पहाड़ से गिरकर मौत हो चुकी है.

बारिश और फिसलन हादसे के कारण: सावन के महीने में यहां दूर-दराज के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं को गुफा तक पहुंचने के लिए पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. बारिश के मौसम में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है. पहाड़ी पर मिट्टी और चट्टानों के बीच रास्ता बेहद फिसलन भरा हो जाता है. कई जगहों पर गहरी खाई और ढलान होने के कारण जरा सी चूक श्रद्धालुओं की जान पर भारी पड़ सकती है.

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