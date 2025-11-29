ETV Bharat / state

DU के दो छात्र ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, इंडियन यूनिवर्सिटीज क्रिकेट टीम में हुआ चयन, जानिए कब होगा क्रिकेट सीरीज

दोनों खिलाड़ियों ने हाल के इंटर-यूनिवर्सिटी मुकाबलों में बेहतरीन खेल प्रदर्शन दिखाया, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में जगह दी. यह चयन न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि उन सभी छात्र खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी है जो यूनिवर्सिटी स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का सपना देखते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के दो युवा क्रिकेटर स्वामी सदानंद कॉलेज के कौशल सुमन और पीजीडीएवी (Evening) कॉलेज के आर्यन दहिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज बाइलेटरल क्रिकेट सीरीज के लिए चुने गए हैं. दोनों खिलाड़ियों का चयन इंडियन यूनिवर्सिटीज क्रिकेट के मेन टीम में हुआ है, जो इस वर्ष 8 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. कौशल सुमन और आर्यन दहिया का चयन उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और लगातार बेहतर खेल की बदौलत हुआ है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो छात्रों का इंडियन यूनिवर्सिटीज क्रिकेट टीम में चयन: डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉ अनिल कलकल ने बताया कि यह बाइलेटरल सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के बीच हुए एक एमओयू (MoU) का हिस्सा है. इस समझौते के तहत दोनों देश हर साल अपनी-अपनी यूनिवर्सिटीज की क्रिकेट टीमों का आदान-प्रदान करते हैं. पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज क्रिकेट मेन टीम ने भारत का दौरा किया था और मैच पुणे तथा भुवनेश्वर में खेले गए थे. अब उसी श्रृंखला के तहत इस साल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है.

आर्यन दहिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र (ETV Bharat)

यह उपलब्धि न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात: उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान इंडियन यूनिवर्सिटीज क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन और सिडनी में छह मैच खेलेगी. अभी टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अनुसार मैच प्रमुख विश्वविद्यालयीय मैदानों और क्रिकेट सुविधाओं पर आयोजित होंगे. यह सीरीज खिलाड़ियों को विदेशी पिचों पर खेलने, तेज और उछालभरी परिस्थितियों को समझने और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज क्रिकेट मेन टीम के खिलाफ अपनी क्षमता परखने का मौका देगी. इस बार चयनित टीम में दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित अन्य यूनिवर्सिटी के कुल 14 खिलाड़ी और 5 टीम ऑफिशियल्स शामिल हैं.

कौशल सुमन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र (ETV Bharat)

डॉ. अनिल कलकल ने बताया कि यह उपलब्धि न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है. इस दौरे का उद्देश्य केवल क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की विश्वविद्यालयीय खेल संस्कृति के बीच रिश्तों को मजबूत करना भी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी को उम्मीद है कि कौशल सुमन और आर्यन दहिया अपने शानदार प्रदर्शन से देश और यूनिवर्सिटी का नाम उज्जवल करेंगे.





