ETV Bharat / state

दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप

धमकी के बाद से ही दोनों कॉलेजों के छात्रों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल पैदा हो गया.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों को बम से उड़ने की मिली धमकी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों को बम से उड़ने की मिली धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 11:57 AM IST

|

Updated : December 3, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी में एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दिल्ली में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेज रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली. ईमेल करने वाले ने बताया कि वे दोपहर 1.15 पर ब्लास्ट करेंगे. धमकी मिलने के बाद दोनों कॉलेजों में सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया है.

जांच में सामने आया है कि मेल भेजने वाले ने दावा किया कि दोनों कॉलेज परिसरों में 3 RDX आधारित IED लगाए गए हैं, जिनमें से एक को दोपहर 1:15 बजे विस्फोट के लिए टाइम सेट किया गया है. धमकी की सूचना पर दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब तक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. वहीं, इस घटना से दोनों कॉलेजों के छात्रों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल पैदा हो गया. हालांकि पुलिस की त्वरित और सफल कार्रवाई से यह सुनिश्चित हो गया कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई खतरा नहीं है.

पहले भी मिल चुकी है धमकी
बता दें कि इससे पहले भी कुछ दिनों पहले दिल्ली के द्वारका और प्रशांत विहार में स्थित दो CRPF स्कूलों को 18 नवंबर को ईमेल के माध्यम से बम धमकी भेजी गई. इसी तरह साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और पटियाला कोर्ट में भी धमकी भरे संदेश पहुंचे. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें तुरंत सभी जगहों पर पहुंचीं और जांच शुरू की, लेकिन कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : August 22, 2025 at 9:46 AM IST

Last Updated : December 3, 2025 at 12:40 PM IST

TAGGED:

DELHI BOMB THREAT
DELHI POLICE
DELHI POLICE ON BOMB THREAT
DELHI UNIVERSITY COLLEGES
BOMB THREAT IN DU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.