हरदोई सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, दो घायल
शाहाबाद-पाली मार्ग पर मंगलवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 2:45 PM IST
हरदोई: जनपद के पाली थाना क्षेत्र के शाहाबाद-पाली मार्ग पर मंगलवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस भीषण सड़क हादसे के बाद से मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है.
क्षेत्राधिकारी शाहाबाद संतोष सिंह के अनुसार, पाली थाना क्षेत्र के गुजीदेई गांव निवासी सुधीर 25 वर्ष खेती-किसानी करते थे. उनके दिवंगत पिता अनिल कुमार गुजीदेई गांव के प्रधान रह चुके थे. मंगलवार शाम सुधीर अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, उनके साथ गांव का गौरव उर्फ अनुभव भी था, जब वह गोपालपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. दूसरी बाइक पर सिंगुलापुर गांव निवासी सौरभ और प्रिंस सवार थे.
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए. इस दुर्घटना में सुधीर और सौरभ दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, उनके साथ मौजूद गौरव और प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शाहाबाद भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
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