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हरदोई सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, दो घायल

हरदोई सड़क हादसे में दो युवकों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई: जनपद के पाली थाना क्षेत्र के शाहाबाद-पाली मार्ग पर मंगलवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. इस भीषण सड़क हादसे के बाद से मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है.