ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसे: हाथरस की महिला यूट्यूबर और मां ने तोड़ा दम, बागपत में छात्र हादसे का शिकार

हाथरस/बागपत: यूपी में मंगलवार को अलग-अलग सड़क हादसों में यूट्यूबर समेत तीन की मौत हो गई. हाथरस की यूट्यूबर और उनकी मां की एक सड़क हादसे में मौत हो गई. वहीं, बागपत में नौवीं के छात्र ने सड़क हादसे में दम तोड़ दिया.





हाथरस की यूट्यूबर और मां की मौत

हाथरस की 23 साल की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय (23) और मां सारिका (50) की सड़क हादसे में मौत हो गई. दोनों सोमवार रात परिवार के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकली थीं लेकिन मंगलवार सुबह करीब 6 बजे मध्य प्रदेश के आगर मालवा में उनकी कार एक ट्रक से जा टकराई. उनके YouTube चैनल पर 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे. Instagram पर भी उन्हें 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते थे. कार में पांच लोग सवार थे. पिता श्यामलाल 54 साल, रिश्तेदार सूरजपाल और ड्राइवर सचिन गंभीर रूप से घायल हो गए.



छवि लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, डेली लाइफ और गेमिंग से जुड़े वीडियो बनाती थीं. उन्होंने साल 2021 में अपना YouTube चैनल शुरू किया था. शुरुआत में वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े व्लॉग बनाती थीं. धीरे-धीरे उनके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे और उनकी पहचान एक लोकप्रिय क्रिएटर के तौर पर बनने लगी. बाद में उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े वीडियो भी बनाना शुरू किया. पिता श्यामलाल किराना स्टोर चलाते हैं.



छवि के चचेरे भाई सचिन वार्ष्णेय ने बताया कि छवि बचपन से ही प्रतिभाशाली थीं. उन्होंने ग्रेजुएशन किया था. सचिन ने बताया कि साल 2021 में छवि ने YouTube पर अपना चैनल शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने अपनी डेली लाइफ से जुड़े व्लॉग और वीडियो बनाए. धीरे-धीरे उनके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे और चैनल की लोकप्रियता बढ़ती गई. बाद में उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े वीडियो भी बनाना शुरू किया. सोशल मीडिया पर आगे बढ़ने के सफर में उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया. परिवार के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को उनके शव गांव आएंगे तभी उनका अंतिम संस्कार होगा.







बागपत में स्कूल छात्र की सड़क हादसे में मौत



तमेलागढ़ी गांव निवासी अरविंद ने बताया कि उनका बड़ा बेटा देवांश (14) दयानंद स्कूल में कक्षा नौ का छात्र था. मंगलवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद देवांश अपने ताऊ के बेटे वंश के साथ बाइक से घर लौट रहा था. बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में बुढ़ाना में हुए सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्र को परिजन उपचार के लिए मेरठ लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. छात्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. देर शाम गमगीन माहौल में परिजनों ने गांव में बिना किसी पुलिस कार्रवाई के छात्र का अंतिम संस्कार कर दिया. दोघट थाना इंस्पेक्टर केवल सिंह का कहना है कि यह हादसा बुढ़ाना में हुआ है, जानकारी मिली थी। दुखद घटना है, बच्चे का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है।



ये भी पढ़ेंः यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा, रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस यात्रा फ्री