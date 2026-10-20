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कन्नौज में टैंकर-ट्रक की भिड़ंत में दो की मौत, तीन घायल

कन्नौज: जनपद के फतेहगढ़ रोड पर सोमवार को एक टैंकर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में टैंकर चालक और उसके हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक और उसका हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया, तथा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी ध्यानेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, घटना सुबह करीब 1:30 बजे की है. डीजल से भरा टैंकर कानपुर की ओर से आ रही थी, तभी फतेहगढ़ की तरफ से आ रही ट्रक ने टैंकर में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.



मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल कन्नौज भिजवाया. घायलों में ट्रक चालक जगतराम पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम चंदऊ, हेल्पर राहुल तथा टैंकर में सवार अंबुज गोस्वामी पुत्र विनोद कुमार निवासी रामाश्रम मंदिर, जिला कन्नौज शामिल हैं.



वहीं, हादसे में टैंकर चालक कमल सिंह पुत्र नरेंद्र बहादुर ग्राम करकसा थाना डलमऊ और हेल्पर अखिलेश पुत्र रामनरेश यादव निवासी ग्राम बिलबहार की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.



कोतवाली प्रभारी ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंची और घायलों को उपचार के लिए पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.