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श्रावस्ती में ट्रक-ट्रैक्टर की टक्कर से दो की मौत, दोनों पड़ोसी थे

श्रावस्ती में ट्रक-ट्रैक्टर की टक्कर से दो की मौत. ( ईटीवी भारत )

श्रावस्ती: श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब वे दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है. मृतकों की पहचान पड़ोसी जनपद बहराइच के नगरौर गांव निवासी 48 वर्षीय मोहम्मद हलीम और उनके पड़ोसी जमील के रूप में हुई है. मोहम्मद हलीम पिछले कई वर्षों से गिलौला बाजार में सिलाई की दुकान चलाते थे, जहां जमील भी उनके साथ टेलर का काम करते थे. रोजाना की तरह बीती रात दोनों दुकान बंद कर बाइक से अपने घर नगरौर लौट रहे थे. घर से करीब 12 किलोमीटर पहले परेवपुर के पास उनकी बाइक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर मे चपेट में आ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोहम्मद हलीम और जमील की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.