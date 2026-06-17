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नागौर में सड़क हादसे में दो की मौत, आरोप- नहीं पहुंची एम्बुलेंस, हनुमान बेनीवाल बोले- कौन जिम्मेदार?

सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को इस मामले में घेरा है.

नागौर में हादसा
नागौर में हादसा (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 11:39 AM IST

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नागौर : पादूकलां में मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में पूर्व सरपंच सहित दो की मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बावजूद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. बार-बार संपर्क करने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इस कारण घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी. इस मामले में अब सियासत गरमा गई है.

सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को इस मामले में घेरा है. बेनीवाल ने लापरवाही की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की. बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर हैं और स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में नाकाम साबित हो रहे हैं.

बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर मांगा जवाब
बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर मांगा जवाब (Snapshot : @hanumanbeniwal)

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दरअसल, मामला नागौर जिले के पादूकलां क्षेत्र में NH-58 पर हुए सड़क हादसे से जुड़ा है. मंगलवार देर रात को दो मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर में मेवड़ा के पूर्व सरपंच राजुराम चंदेलिया और कोड़ निवासी कालूराम पुनिया गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद बार-बार 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी गई, लेकिन समय पर एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. बाद में निजी वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई.

इस घटना को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से जवाब मांगा है. बेनीवाल का कहना है कि नागौर स्वयं स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, फिर भी यहां की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी खराब है कि सड़क हादसे में घायल लोगों को समय पर एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि NH-58 पर लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, टोल वसूला जाता है, लेकिन आपात स्थिति में राहत और चिकित्सा व्यवस्था नदारद रहती है.

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बेनीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि यदि बार-बार कॉल करने के बावजूद सहायता नहीं पहुंची तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी? उन्होंने राज्य सरकार से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों और 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग की है.

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ROAD ACCIDENT IN NAGAUR
BENIWAL TARGETS HEALTH MINISTER
पूर्व सरपंच राजुराम चंदेलिया
नागौर में बाइक भिड़ंत में दो की मौत
TWO BIKES COLLIDED IN NAGAUR

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