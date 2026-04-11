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दिल्ली के रोहिणी में क्रेन का मलबा गिरने से दो लोगों की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रशांत विहार थाना क्षेत्र में दो अज्ञात व्यक्तियों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल, रोहिणी इलाके में शुक्रवार को एक खाली भूखंड पर सो रहे दो अज्ञात व्यक्तियों की उस समय मौत हो गई, जब क्रेन (जेसीबी) की मदद से हटाया जा रहा एक बड़ा पत्थर उन पर गिर गया.

पुलिस के अनुसार, यह घटना प्रशांत विहार के पास सेक्टर-10 में ग्रीन ऑरा बैंक्वेट हॉल के निकट दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भूमि पर हुई, जहां करीब 35 और 50 वर्ष के दो व्यक्ति खून से लथपथ पाए गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. पुलिस के अनुसार 10 अप्रैल 2026 को थाना प्रशांत विहार पुलिस को सूचना मिली कि रोहिणी स्थित ग्रीन ऑरा बैंक्वेट हॉल के पास डीडीए की जमीन पर दो व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़े हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों व्यक्ति खून से लथपथ हालत में मिले.

क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का किया दौरा

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और अहम साक्ष्य जुटाए.. मौके पर पास खड़ी एक जेसीबी मशीन को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया. दोनों घायलों को तुरंत डॉ. बीएसए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन उनकी उम्र लगभग 35 और 50 वर्ष बताई जा रही है.

मामले में प्रत्यक्षदर्शी का बयान दर्ज