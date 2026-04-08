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संतकबीरनगर: तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से दो की मौत, महिला समेत बच्ची घायल

संतकबीरनगर: बखिरा थाना क्षेत्र के कुसुरु खुर्द गांव के पास मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार, नंदौर की ओर से बस्ती जा रहे तीन बाइक सवार को, बस्ती की ओर से नंदौर की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार सभी उछलकर सड़क किनारे जा गिरे.

इस दुर्घटना में आरती और रंजीत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जब्कि निर्मला पुत्री ध्रुपचंद को गंभीर चोटें आई है, हादसे के दौरान साथ में मौजूद 2 साल की एक मासूम बच्ची भी गंभीर रुप से घायल होई, जिसका इलाज किया जा रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही बखिरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस खलीलाबाद भेज दिया, वहीं घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरियावां में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.