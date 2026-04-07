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पलामू में हुए सड़क हादसों में महिला समेत दो की मौत, पांच लोग जख्मी

पलामू जिला के विभिन्न इलाकों में हुए सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गयी है.

Two Dead in Accidents Across Various Parts of Palamu District
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 7, 2026 at 11:16 PM IST

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पलामूः सोमवार के बाद मंगलवार भी पलामू जिला के लिए हादसों का दिन रहा. अलग-अलग हादसों में पलामू में दो लोगों की मौत हो गई है.

सोमवार को पलामू में विभिन्न हादसों में चार लोगों की मौत हुई थी जबकि मंगलवार को दो लोगों की मौत हुई है. मंगलवार को पांकी थाना क्षेत्र के सगालीम के इलाके में बाइक दुर्घटना में रौशन कुमार नामक युवक की मौत हो गई. रौशन कुमार सड़क दुर्घटना में जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने घटना की पुष्टि की है.

दूसरी घटना पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 पर हुई. जहां दो कार की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. सभी को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.

दरअसल रांची से एक परिवार पलामू के चैनपुर के इलाके में रिश्तेदार के घर आया था. रिश्तेदार के घर से सभी वापस रांची लौट रहे थे. इसी क्रम में सतबरवा थाना क्षेत्र के पोलपोल के सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई. इस टक्कर में नाहिद परवीन नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि फरहान अख्तर, इशरत परवीन, अफजल खान, कौसर खान मोहम्मद सुल्तान और दूसरे कार का ड्राइवर भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

सतबरवा के थाना प्रभारी विश्वनाथ राणा ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

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