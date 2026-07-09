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बुलंदशहर में मस्जिद की दीवार गिरने से दो की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है. ताजा मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा गांव का है, जहां गुरुवार शाम बारिश के चलते एक मस्जिद की भारी-भरकम दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. इस हादसे की चपेट में आने से सलीम और आजिद दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.



सीओ शोभित कुमार के अनुसार, पीड़ित परिवार मूल रूप से थाना नौसेना के चांडियाना और खुर्जा नगर इलाके का रहने वाला है, लेकिन यह परिवार मुंडाखेड़ा में मस्जिद की दीवार के सहारे अस्थाई रूप से टेंट (तंबू) लगाकर रह रहा था और जंपिंग वाला झूला चलाकर अपने बच्चों का पालन-पोषण करता था. हादसे के वक्त पूरा परिवार तंबू के नीचे बैठकर खाना खा रहा था, तभी अचानक दीवार उनके ऊपर आ गिरी और चीख-पुकार मच गई.

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