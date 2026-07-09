ETV Bharat / state

बुलंदशहर में मस्जिद की दीवार गिरने से दो की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

गुरुवार शाम बारिश के चलते एक मस्जिद की भारी-भरकम दीवार अचानक भरभराकर गिर गई.

बुलंदशहर में दीवार गिरने से दो की मौत
बुलंदशहर में दीवार गिरने से दो की मौत (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है. ताजा मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा गांव का है, जहां गुरुवार शाम बारिश के चलते एक मस्जिद की भारी-भरकम दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. इस हादसे की चपेट में आने से सलीम और आजिद दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.


सीओ शोभित कुमार के अनुसार, पीड़ित परिवार मूल रूप से थाना नौसेना के चांडियाना और खुर्जा नगर इलाके का रहने वाला है, लेकिन यह परिवार मुंडाखेड़ा में मस्जिद की दीवार के सहारे अस्थाई रूप से टेंट (तंबू) लगाकर रह रहा था और जंपिंग वाला झूला चलाकर अपने बच्चों का पालन-पोषण करता था. हादसे के वक्त पूरा परिवार तंबू के नीचे बैठकर खाना खा रहा था, तभी अचानक दीवार उनके ऊपर आ गिरी और चीख-पुकार मच गई.

सीओ शोभित कुमार (Video Credit:ETV Bharat)
​सूचना मिलते ही खुर्जा के सीओ शोभित कुमार, भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड व प्रशासनिक टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे सभी 6 लोगों को तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां के डॉक्टरों से दो को मृत घोषित कर दिया और दो की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि दो का इलाज जिला अस्पताल में ही किया जा रहा है.


​पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मलबे को पूरी तरह हटा दिया गया है, फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. इस दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक और अफरा-तफरी का माहौल है. प्रशासन हादसे के सही कारणों की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ें: बारिश थमी, लेकिन मुश्किलें बरकरार… सूरत के मागोब में बिजली गुल, पीने के पानी के लिए भटक रहे लोग

TAGGED:

BULANDSHAHR TWO DEATH WALL COLLAPSE
TWO PEOPLE DIE IN BULANDSHAHR
MOSQUE WALL COLLAPSES BULANDSHAHR
DANGEROUS RAINFALL IN BULANDSHAHR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.