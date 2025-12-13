ETV Bharat / state

बिहार में दो युवकों की गला रेतकर हत्या, शव को बोरे में पैक किया और पुल के नीचे फेंका

सीवान में सनसनीखेज डबल मर्डर को अंजाम दिया गया. पुल के नीचे से बोरे में मिले दो शव मिले. पढ़ें खबर

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 13, 2025 at 5:41 PM IST

सिवान : एक तरफ बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों को ठिकाने लगाया जाएगा. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. कुछ ऐसा ही नजारा सिवान में देखने को मिला है.

सिवान में दो शवों की बरामदगी : जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के सिसवा चंवर से दो शवों की बरामदगी हुई है. अपराधियों ने दो लोगों की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की. फिर शवों को बोरे में भरकर पुल के नीचे पानी में फेंक दिया. शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और दहशत का माहौल कायम हो गया. फिलहाल दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

गला रेतकर किया गया कत्ल : घटना की जानकारी तब हुई जब स्थानीय ग्रामीणों ने सिसवा चंवर पुल के नीचे पानी में दो बोरे को संदिग्ध परिस्थि में देखा. बोरे खोलने पर उनमें दो व्यक्तियों के शव मिले, जिनके गले पर गहरे जख्म के निशान थे. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना जीबी नगर पुलिस को दी.

हत्या कहीं और.. शव को यहां फेंका..! : सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मिहिर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और पोस्टमार्टम के लिए उन्हें सिवान सदर अस्पताल भेज दिया. प्राथमिक जांच से स्पष्ट हो रहा है कि हत्या कहीं और की गई और शवों को पहचान छिपाने के इरादे से बोरे में बांधकर यहां फेंका गया.

हर एंगल को खंगाल रही पुलिस : पुलिस का मानना है कि अपराधी शवों को दूर ले जाकर ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन पानी में फेंक दिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है. शवों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए टीम गठित की गई है.

''दो शवों की बरामदगी की गई है. आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा.''- मिहिर कुमार, थानाध्यक्ष, जीबी नगर

लोगों में दहशत : शवों की बरामदगी को लेकर इलाके में लोगों में दहशत व्याप्त है. सिवान जिले में हाल के महीनों में हत्या और अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में यह घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

