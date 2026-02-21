ETV Bharat / state

गंगनगर के किनारे कार में मिली दो लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कार में दो व्यक्तियों की लाश मिली है. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने गंगनहर किनारे झाड़ियों में रंग की कार क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई देखी थी. लोगों ने जब कार के पास जाकर देखा तो उसके अंदर दो युवकों के शव पड़े हुए थे. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाल कर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई.

जानकारी के मुताबिक 21 फरवरी शनिवार को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में राणा स्टील फैक्ट्री के पास गंगनहर पटरी किनारे एक सफेद रंग की कार क्षतिग्रस्त अवस्था में झाड़ियों में पड़ी हुई थी. 21 फरवरी शनिवार की सुबह जब वहां से गुजर रहे राहगीरों की नजर कार पर पड़ी तो उन्होंने पास जाकर देखा. कार के अंदर दो युवक मृत अवस्था में पड़े हुए थे. वहीं कार के अंदर एक साथ दो शव देखने पर उनके होश उड़ गए.

पुलिस मामले की जांच में जुटी (ETV Bharat)

लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस: इसके बाद उन्होंने चेतक मोबाइल के कांस्टेबल दिनेश चौहान को सूचना दी गई कि गंगनहर किनारे एक कार (संख्या UK 17W 8001) दुर्घटनाग्रस्त हालत में पड़ी हुई है और उसमें दो व्यक्ति मृत अवस्था में हैं. इसी के साथ उन्होंने डायल 112 पर भी उक्त दुर्घटना की जानकारी दी. घटना की जानकारी मिलते ही मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक राकेश डिमरी मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.