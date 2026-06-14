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रांची में दो डेडबॉडी मिलने से मचा हड़कंप, एक रिम्स के पीछे तो दूसरा मंदिर के पास मिला शव

रांची में दो अलग-अलग इलाकों से दो लोगों के शव बरामद किए गए हैं. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.

TWO BODIES RECOVERED IN RANCHI
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 12:22 PM IST

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रांचीः रविवार सुबह राजधानी रांची के धुर्वा और बरियातू थाना क्षेत्रों से दो शव बरामद किए गए हैं. जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों ही थानों की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

रिम्स के पीछे तालाब में मिला शव

पहला मामला रांची के रिम्स अस्पताल के पास स्थित तालाब का है. तालाब से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरमाद किया गया है. मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है. बरियातू पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों ने रविवार को सूचना दी कि रिम्स ट्रामा सेंटर के पास स्थित तालाब में एक शव देखा गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाल लिया. फिलहाल शव की पहचान के लिए सभी थानों को तस्वीर भेजी गई है, ताकि अगर कहीं मिसिंग की शिकायत दर्ज हो तो वहां शव की पहचान हो सके.

जगन्नाथ मंदिर के पास से भी मिला शव

रविवार सुबह ही शव मिलने का दूसरा मामला सामने आया. रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे स्थित एक पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव की सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया.

हत्या या हादसा की जांच में जुटी पुलिस

जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे स्थित पुल के नीचे मिले शव की पहचान हो चुकी है. धुर्वा थाना प्रभारी अरुण महता ने बताया कि शव की पहचान धुर्वा के रहने वाले मनोरंजन सिंह के रूप में हुई है. मामले में परिजनों के बयान पर केस दर्ज किया जाएगा. फिलहाल पुलिस हत्या और हादसा दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का भी खुलासा हो पाएगा.

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रांची में दो शव बरामद
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तालाब से बरामद हुआ युवक का शव
TWO BODIES RECOVERED IN RANCHI

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