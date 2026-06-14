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रांची में दो डेडबॉडी मिलने से मचा हड़कंप, एक रिम्स के पीछे तो दूसरा मंदिर के पास मिला शव

रांचीः रविवार सुबह राजधानी रांची के धुर्वा और बरियातू थाना क्षेत्रों से दो शव बरामद किए गए हैं. जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों ही थानों की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.

रिम्स के पीछे तालाब में मिला शव

पहला मामला रांची के रिम्स अस्पताल के पास स्थित तालाब का है. तालाब से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरमाद किया गया है. मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है. बरियातू पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों ने रविवार को सूचना दी कि रिम्स ट्रामा सेंटर के पास स्थित तालाब में एक शव देखा गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाल लिया. फिलहाल शव की पहचान के लिए सभी थानों को तस्वीर भेजी गई है, ताकि अगर कहीं मिसिंग की शिकायत दर्ज हो तो वहां शव की पहचान हो सके.

जगन्नाथ मंदिर के पास से भी मिला शव

रविवार सुबह ही शव मिलने का दूसरा मामला सामने आया. रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे स्थित एक पुल के नीचे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव की सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया.

हत्या या हादसा की जांच में जुटी पुलिस