औरैया: दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर इस हाल में मिले दो युवकों के शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस
दोनों युवकों की उम्र करीब 30 से 31 वर्ष के बीच होने का अनुमान है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:54 PM IST
औरैया: अछल्दा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर दो युवकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. धारा का पुरवा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े इन शवों की जानकारी स्टेशन मास्टर ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल अभी मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है.
जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह स्टेशन मास्टर ने अछल्दा पुलिस को रेलवे ट्रैक के किनारे दो शव पड़े होने की सूचना दी. स्टेशन मास्टर की ओर से भेजी गई जानकारी में बताया गया कि दोनों शव रेलवे खंभा संख्या 1112/3 और 1112/10 के पास अलग-अलग स्थानों पर मिले हैं.
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जीतमल चौधरी और उपनिरीक्षक जयप्रकाश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की और मृतकों की पहचान कराने का प्रयास किया.
इन युवकों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
थाना प्रभारी जीतमल चौधरी ने बताया कि दोनों युवकों की उम्र करीब 30 से 31 वर्ष के बीच होने का अनुमान है. एक युवक ने स्लेटी रंग की फुल शर्ट, काली जैकेट और काला लोअर पहन रखा था, जबकि दूसरे युवक ने काले-सफेद रंग की फुल शर्ट और काला लोअर पहना हुआ था. तलाशी के दौरान दोनों शवों के पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं. पुलिस मोबाइल फोन की जांच कर मृतकों की पहचान और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने में जुटी है.
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