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औरैया: दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर इस हाल में मिले दो युवकों के शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: अछल्दा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर दो युवकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. धारा का पुरवा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े इन शवों की जानकारी स्टेशन मास्टर ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल अभी मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह स्टेशन मास्टर ने अछल्दा पुलिस को रेलवे ट्रैक के किनारे दो शव पड़े होने की सूचना दी. स्टेशन मास्टर की ओर से भेजी गई जानकारी में बताया गया कि दोनों शव रेलवे खंभा संख्या 1112/3 और 1112/10 के पास अलग-अलग स्थानों पर मिले हैं.