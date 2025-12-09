'अपना' समझ किया अंतिम संस्कार, तीये की बैठक कर हरिद्वार जाने की थी तैयारी, पुलिस के फोन से ठनका माथा

ETV Bharat / state

पुलिस ने एक शव के पास मिले आधार कार्ड के आधार पर परिजनों को सूचना दी. परिजन मोर्चरी पहुंचे और शव को ले आए.

अलवर: जिला अस्पताल में मंगलवार को दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से लाए गए बुजुर्गों के शवों की अदला-बदली हो गई. परिजन अपने मृतक को लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति का शव थमा दिया गया. अस्पताल प्रशासन ने न केवल किसी दूसरे व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कर थमा दिया, बल्कि परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर तीये की बैठक भी कर दी. लेकिन परिजन अस्थि विसर्जन के लिए परिजन हरिद्वार जाने की तैयारी में थे, तभी पुलिस के एक फोन से परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और भाग कर अलवर अस्पताल पहुंचे, तो सारा माजरा समझ में आया.

आधार कार्ड देख परिजनों को किया सूचित: उद्योग नगर थानाधिकारी भूपेन्द्र ने बताया कि पुलिस को गत 6 दिसम्बर को उद्योग नगर थाना क्षेत्र की एक झोपड़ी से एक बुजुर्ग का शव मिला था, जिसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. इसका 7 दिसम्बर को पोस्टमार्टम कराया गया. इसी दिन जीआरपी थाना क्षेत्र से ट्रेन में एक अन्य बुजुर्ग का शव मिला, जिसे भी जीआरपी ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. जबकि एक अज्ञात शव अस्पताल की मोर्चरी में पहले से ही रखा था. इस पर पुलिस की ओर से एक शव के पास मिले आधार कार्ड के आधार पर राजगढ़ थाना क्षेत्र के परिजनों को उनके परिजन की मौत होने और शव मोर्चरी में रखे होने की सूचना दी.

हरिद्वार जाने से पहले आया पुलिस का फोन: सूचना मिलने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रशासन की ओर से दिए गए शव को लाकर अंतिम संस्कार कर दिया. परिजनों ने तीये की बैठक भी कर दी और उनकी अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगे. इसी दौरान जीआरपी पुलिस ने परिजनों को फोन पर सूचना दी कि उनके परिजन के शव का पोस्टमार्टम कराना है. इसलिए वे यहां मौजूद रहें. जीआरपी पुलिस की सूचना सुनकर परिजनों स्तब्ध रह गए और सीधे अलवर जिला अस्पताल पहुंचे.

'इसलिए नहीं पहचान पाए मृतक को': उद्योग नगर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक करीब 40–45 साल से अपने घर से बाहर रहकर काम करता था. इसलिए परिजन उसे स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाए. वहीं जीआरपी थाना प्रभारी अंजू महिंद्रा ने कहा कि हम नियमित प्रक्रिया के तहत 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम करवाते हैं. उन्होंने बताया कि जब वह मंगलवार को जिला अस्पताल पहुंची, तो उन्हें वहां उनकी ओर लाया गया शव नहीं मिला. इस पर अस्पताल प्रशासन से जानकारी की गई, तो पता चला कि उनके द्वारा लाए गए शव को राजगढ़ के लोग अपना परिजन समझकर ले गए.

उन्होंने बताया कि शवों की अदला-बदली का कारण दोनों मृतक अज्ञात थे और परिजनों द्वारा शवों को सही तरीके से नहीं पहचानना रहा. उधर, राजगढ़ क्षेत्र के मृतक के परिजन बंटी का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की गलती और परिजनों की ओर से मृतक की सही पहचान नहीं कर पाने से शव की अदला-बदली हुई. उन्होंने कहा कि इस गलफत में गरीब परिवार का अंतिम संस्कार में काफी पैसा भी खर्च हो गया.

