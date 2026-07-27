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Bilaspur Bus Accident: श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 35 यात्री थे सवार, दो की मौत, कई घायल

ये हादसा रविवार रात करीब 10 बजे दियोटसिद्ध-शाहतलाई मार्ग पर शाहतलाई के पास हुआ. यहां सवारियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. बस में 35 श्रद्धालु सवार थे जो पंजाब के अमृतसर से आए थे और हमीरपुर स्थित बाबा बालकनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे. हादसे के बाद घायलों को नजीदीकी अस्पताल ले जाया गया.

बिलासपुर: रविवार रात को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर और हमीरपुर जिले की सीमा पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई. हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं. कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें पीजीआई और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

दो श्रद्धालुओं की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

सिविल अस्पताल बड़सर में उपचार के दौरान दो श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया, जबकि तीन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इनमें एक को पीजीआई चंडीगढ़ तथा दो को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर किया गया है. इसके अलावा चार श्रद्धालुओं का इलाज सिविल अस्पताल बड़सर में चल रहा है, जबकि बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. सभी श्रद्धालु दियोटसिद्ध स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद शाहतलाई की ओर लौट रहे थे.

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य में की मदद (ETV Bharat)

हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद दियोटसिद्ध पुलिस चौकी, शाहतलाई पुलिस चौकी और बड़सर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची. एंबुलेंस के साथ-साथ स्थानीय टैक्सी चालकों ने भी मानवता का परिचय देते हुए घायलों को बिना समय गंवाए अपने वाहनों में अस्पताल पहुंचाया.

बस हादसे में घायल श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान, बड़सर की एसडीएम स्वाति डोगरा, बाबा बालकनाथ मंदिर अधिकारी राकेश कुमार तथा बड़सर के स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है. इसके साथ ही मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है ताकि उनके परिजनों को भी सूचित किया जाए.

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