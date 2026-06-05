आंधी से बचने टीनशेड में घुसे चार चरवाहे, दीवार भरभरा कर गिरा, दो भाइयों की मौत
तेज आंधी में दीवार गिरने से दो लोगों की की माैत हो गई. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है.
Published : June 5, 2026 at 10:03 AM IST
धौलपुर : जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को आए तेज आंधी-तूफान ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. पशुओं को चरा रहे चार लोग बारिश और आंधी से बचने के लिए जंगल में बने एक टिनशेडनुमा कमरे में शरण लेने पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर में कमरे की दीवार और टिनशेड उनके ऊपर गिर पड़ा. हादसे में दो भाइयों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. शव आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.
मृतक के रिश्तेदार रमन बैंसला ने बताया कि धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के हिंगौटा के निकट स्थित नैनपुरा क्षेत्र में गुरुवार रात करीब 8 बजे के बीच यह दर्दनाक हादसा हो गया. चार ग्रामीण अपने पशुओं और भेड़-बकरियों को जंगल क्षेत्र में चरा रहे थे. इसी दौरान अचानक तेज आंधी, बारिश और तूफान शुरू हो गया. उन्होंने बताया कि मौसम की मार से बचने के लिए चारों लोग पास में बने एक टिनशेडनुमा कमरे में चले गए.
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कमरे की करीब 10 फीट लंबी दीवार और ऊपर लगा टिनशेड तेज हवाओं के दबाव को नहीं झेल सका और अचानक भरभराकर उनके ऊपर गिर पड़ा. मलबे में दबने से चारों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में रामफूल और समय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों मृतक आपस में भाई थे. वहीं इस हादसे में रामरूप और जय सिंह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दो लोगों की जान जा चुकी थी. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. एक ही परिवार के दो भाइयों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं दोनों के शव आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप जाएंगे.