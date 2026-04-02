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टिहरी में बड़ा हादसा, ब्रेक न लगने से खाई में गिरा डंपर, चालक समेत दो लोगों की मौत

टिहरी गढ़वाल: जिले लंबगांव थाना क्षेत्र के ग्राम क्यारी के पास चारगांव रोड पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त में दो लोगों की मौत हो गई. प्रथम दृष्टया ब्रेक फेल होने के कारण वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होना प्रतीत हो रहा है. लंबगांव थाना पुलिस ने दो शवों को बरामद किया है. मृतकों की पहचान के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है. पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई जारी है.

टिहरी जिले के ग्राम क्यारी के पास चारगांव वाली रोड पर एक डंपर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया. घटना 1 और 2 अप्रैल के मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे की है. हादसे में डंपर करीब 100 मीटर नीचे गहराई में गिर गया. वाहन दुर्घटना की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना स्थल से लंबगांव थाना पुलिस को वाहन दुर्घटना की सूचना दी.

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया. पुलिसकर्मियों ने मौके पर पाया कि डंपर वाहन संख्या UK09CA- 0639 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. डंपर अभिषेक राणा पुत्र जयवीर राणा निवासी ओनालगांव हाल निवासी लंबगांव का है. जिसे उसका चालक 44 वर्षीय सूरज राठौड़ केयर ऑफ जयवीर सिंह राणा निवासी बहराइच, उत्तर प्रदेश चला रहा था. साथ ही डंपर में टिहरी के रौणिया गांव का 36 वर्षीय गजेंद्र रांगड पुत्र स्व धन सिंह रांगड भी मौजूद था. घटना स्थल पर दोनों शख्स लहूलुहान हालत में बेसुध पड़े हुए थे.