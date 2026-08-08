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भिवानी में मूसलाधार मुसीबत, 2 दिन की तेज़ बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को भारी परेशानी

हरियाणा के भिवानी में तेज़ बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है.

Two days of heavy rain has caused waterlogging in many areas of Bhiwani
भिवानी में मूसलाधार मुसीबत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 8:06 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 8:38 PM IST

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भिवानी : हरियाणा के भिवानी में दो दिन की तेज बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़कर रख दी है. भिवानी में दो दिन से हो रही तेज़ बारिश से भिवानी के निचले क्षेत्रों सहित अनेक स्थानों पर जलभराव हुआ है जिसके चलते आमजन को ख़ासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

भिवानी के कई क्षेत्रों में घुसा पानी : भिवानी के शिव नगर कालोनी, हालू महौला, पतराम गेट, हनुमान ढाणी, हलवास गेट, हनुमान गेट, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रोहतक गेट, पुराना बस स्टैंड, मनान पाना, कमला नगर, कन्हैया राम अस्पताल, दिनोद गेट, वैश्य मॉडल स्कूल मार्ग, शिव नगर, बाल्मीकि बस्ती सहित अनेक स्थानों पर जल भराव रहा. वहीं भिवानी के हनुमान ढाणी क्षेत्र में प्राचीन बावड़ी, पार्क, झील सहित अनेक स्थानों पर बारिश का पानी जमा हो गया है जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भिवानी के हनुमान ढाणी ,पुराना बस स्टैंड सहित कई स्थानों पर जल भराव करीब दो से ढाई फीट होने के कारण लोगों की दुकानों और मकानों में पानी घुस गया है.

भिवानी में मूसलाधार मुसीबत (ETV Bharat)

शहर में बाढ़ की स्थिति : भिवानी निवासी रविंद्र, राजेश, राजू सोनी, वेदप्रकाश, नरेश, पुरूषोत्तम ने कहा कि जब भी बारिश आती है तो इस प्रकार का आलम अक्सर देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि यदि अधिक तेज बारिश हुई तो शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए समय रहते हुए प्रशासन को इस मामले में गंभीर होना होगा, क्योंकि नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं. सीवरेज ब्लाक हो चुके हैं और उसका पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है.

Two days of heavy rain has caused waterlogging in many areas of Bhiwani
2 दिन की तेज़ बारिश से कई इलाकों में भरा पानी (ETV Bharat)
Two days of heavy rain has caused waterlogging in many areas of Bhiwani
लोगों को भारी परेशानी (ETV Bharat)
Two days of heavy rain has caused waterlogging in many areas of Bhiwani
घरों में घुसा पानी (ETV Bharat)

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Last Updated : August 8, 2026 at 8:38 PM IST

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