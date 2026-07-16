LDA की एकमुश्त समाधान योजना के दो दिन बाकी, फटाफट करें आवेदन
अब तक 1265 लोगों ने किया आवेदन, ऑनलाइन फार्म भरकर उठा सकते हैं लाभ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 8:15 AM IST
लखनऊ: LDA संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 17 जुलाई को समाप्त हो रही है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बकायेदार आवंटियों से अपील की है कि योजना समाप्त होने में सिर्फ 02 दिन शेष हैं. जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे तत्काल ऑनलाइन फार्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते हैं.
सूची उपलब्ध कराई गई: एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ प्रत्येक प्रभावित आवंटी को मिले, इसके लिए सभी बकायेदारों को सूचना उपलब्ध करा ई गई है. साथ ही लोगों की सुविधा के लिए एलडीए के कमेटी हाॅल में विशेष हेल्प डेस्क संचालित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अभी तक 1265 आवंटियों ने एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया है. जिसके सापेक्ष प्राधिकरण को 107 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है.
किन्हें मिल सकता है लाभ: उपाध्यक्ष ने बताया कि ओटीएस योजना प्राधिकरण की सभी प्रकार की आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों, सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखण्डों, चैरिटेबल संस्थाओं, नीलामी अथवा अन्य पद्धति से आवंटित सम्पत्तियों, सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों व मानचित्रों के लिए 18 अप्रैल, 2026 से खोली गयी है. जिन लोगों पर समय से किश्तें जमा न करने की सूरत में दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज आरोपित हो गया है, वह सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.इसमें दण्ड ब्याज से छूट मिलेगी और लोग बकाया धनराशि जमा करके अपनी सम्पत्ति के मालिक बन सकेंगे.
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