शादी से दो दिन पहले दूल्हे ने चोरी किये थे 40 लाख रुपये के जेवरात; 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गयी, आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान सत्यम (26 वर्ष ) पुत्र जितेन्द्र निवासी औरैया के रूप में हुई है.

Published : December 7, 2025 at 7:43 PM IST

इटावा: अपनी शादी के दो दिन पहले 3 दिसंबर को एक दूल्हे ने एक घर से 40 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिये थे. इटावा पुलिस ने आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार करके रविवार को इस मामले का खुलासा कर दिया. इस केस का खुलासा 150 सीसीटीवी की फुटेज खंगालने के बाद हुआ. एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान सत्यम (26 वर्ष) पुत्र जितेन्द्र, निवासी टड़ैया इटैली, थाना अछल्दा, जनपद औरैया के रूप में हुई है. चोरी किए गए पूरे 40 लाख रुपये जेवरात बरामद कर लिये गए हैं.

वीडियो में आरोपी अटैची के साथ दिखा था: चोरी की वारदात 3 दिसंबर को हुई थी. पंजाबी कॉलोनी, करमगंज निवासी बिहारीलाल तिवारी ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी. उन्होंने पुलिस को बताया कि घर में रखी सोने-चांदी के आभूषणों से भरी अटैची चोरी हो गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगाली. एक वीडियो में आरोपी अटैची के साथ दिखा. उसने चेहरे को कपड़े से छिपा रखा था.

आरोपी ने दिया था अटैची में जेवरात रखने का आइडिया: एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में पता चला कि औरैया जनपद के अछल्दा थाना क्षेत्र का रहने वाला सत्यम बच्चों की दोस्ती के बहाने बिहारीलाल के घर में लंबे समय से आता-जाता था. इसी दौरान उसे परिवार की दिनचर्या, घर में रखे कीमती जेवर और अटैची की जानकारी मिल गई. पूछताछ में सत्यम ने बताया कि उसने ही परिवार को समझाया था कि आभूषण कैसे और कहां सुरक्षित रखने चाहिए.

अटैची की डुप्लिकेट चाबी भी बनवाई थी: उनके भरोसे का फायदा उठाकर उसने अटैची की डुप्लिकेट चाबी बनवा ली थी. 3 दिसंबर को जब उसे पता चला कि घर खाली है, तब वह आया और अटैची चुरा ले गया. उसकी शादी 5 दिसंबर को थी. उसने सोचा शादी की भाग-दौड़ में कोई शक नहीं करेगा. उसने अटैची तोड़कर फेंक दी और जेवरात रख लिये थे.

शादी के बाद जेवरात बेचने आया था सत्यम: शादी के बाद वह जेवर बेचने की फिराक में था कि तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा. उसके बैग से 40 लाख रुपये के सोने–चांदी के चोरी किए गए जेवर बरामद हो गए. एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी सत्यम को जेल भेज दिया गया. साथ ही मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25000 रुपये दिये गये.

