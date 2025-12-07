ETV Bharat / state

शादी से दो दिन पहले दूल्हे ने चोरी किये थे 40 लाख रुपये के जेवरात; 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गयी, आरोपी गिरफ्तार

इटावा: अपनी शादी के दो दिन पहले 3 दिसंबर को एक दूल्हे ने एक घर से 40 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिये थे. इटावा पुलिस ने आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार करके रविवार को इस मामले का खुलासा कर दिया. इस केस का खुलासा 150 सीसीटीवी की फुटेज खंगालने के बाद हुआ. एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान सत्यम (26 वर्ष) पुत्र जितेन्द्र, निवासी टड़ैया इटैली, थाना अछल्दा, जनपद औरैया के रूप में हुई है. चोरी किए गए पूरे 40 लाख रुपये जेवरात बरामद कर लिये गए हैं.

वीडियो में आरोपी अटैची के साथ दिखा था: चोरी की वारदात 3 दिसंबर को हुई थी. पंजाबी कॉलोनी, करमगंज निवासी बिहारीलाल तिवारी ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी. उन्होंने पुलिस को बताया कि घर में रखी सोने-चांदी के आभूषणों से भरी अटैची चोरी हो गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगाली. एक वीडियो में आरोपी अटैची के साथ दिखा. उसने चेहरे को कपड़े से छिपा रखा था.

आरोपी ने दिया था अटैची में जेवरात रखने का आइडिया: एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में पता चला कि औरैया जनपद के अछल्दा थाना क्षेत्र का रहने वाला सत्यम बच्चों की दोस्ती के बहाने बिहारीलाल के घर में लंबे समय से आता-जाता था. इसी दौरान उसे परिवार की दिनचर्या, घर में रखे कीमती जेवर और अटैची की जानकारी मिल गई. पूछताछ में सत्यम ने बताया कि उसने ही परिवार को समझाया था कि आभूषण कैसे और कहां सुरक्षित रखने चाहिए.