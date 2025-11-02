ETV Bharat / state

दिल्ली में वासुदेव घाट पर कलश यात्रा से दो दिवसीय यमुनोत्सव की शुरुआत, मंत्री कपिल मिश्रा ने कही ये बात

पूरे देश से नदियों के विशेषज्ञ व साधु संत समाज के लोग यमुना किनारे जुट रहे हैं व यमुना मैया से जुड़े मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं

यमुनोत्सव के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा संतों के साथ
यमुनोत्सव के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा संतों के साथ
ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2025 at 5:42 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 7:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना के वासुदेव घाट पर दो दिवसीय 'यमुनोत्सव' रविवार से शुरू हो गया. कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं के कलश यात्रा से हुई, जिसे जल यज्ञ का नाम दिया गया. इस दौरान 501 महिलाएं उपस्थित रहीं. वहीं शाम में यमुना जी की आरती भी गाई गई. कार्यक्रम में कई राज्यों से पहुंचे नदियों के विशेषज्ञ और साधु संतों ने भी भाग लिया. वहीं कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पूरे देश से नदियों के विशेषज्ञ व साधु संत समाज के लोग यमुना किनारे जुट रहे हैं व यमुना मैया से जुड़े मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, पिछली सरकार के समय यमुना किनारे कूड़ा पड़ा रहता था, मगर हमारी सरकार जनमानस को मां यमुना के पास ले जा रही है. कार्यक्रम में दिल्ली सरकार, यमुना संसद, राष्ट्र मंदिर, विवेकानंद रामायण आंदोलन दिल्ली, रोटी बैंक, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश और कई संगठनों ने भी सहयोग किया. सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि जेके गुप्ता की अगुवाई में कलश यात्रा शुरू हुई. वहीं 10 बजे यमुना नदी के जल से लोगों ने चतुर्थेश्वर महादेव की अभिषेक पूजा हुई, जिसमें कई विधायक और सांसद शामिल हुए. 11 बजे वृंदावनी मंडली ने यमुना पर कार्यक्रम पेश किया. इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में नदी सफाई में योगदान देने वालों के अनुभव साझा किए गए.

कार्यक्रम के आयोजक रवि शंकर तिवारी ने बताया कि सोमवार को सुबह 9 बजे बुंदेलखंड के जल सहेलियों की ओर से यमुना नदी का पूजन किया जाएगा. इसके बाद तीन सत्रों में विशेषज्ञ यमुना की वर्तमान स्थिति, समाधान और समाज की भूमिका पर चर्चा की जाएगी. वक्ताओं में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली जल मंत्री प्रवेश वर्मा, प्रो. राधेश्याम शर्मा, डॉ. फैयाज खुदसर सहित अन्य लोग शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर 3 बजे नीतिगत उपायों पर सत्र होगा, जिसमें नमामि गंगे के कार्यकारी निदेशक डॉ. विजय गुप्त भी बोलेंगे. आयोजन के समापन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, रामदास आठवले और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ अजय भाई जी यमुना आरती करेंगे.

VASUDEV GHAT DELHI
दिल्ली में यमुनोत्सव की शुरुआत
KAPIL MISHRA BJP
YAMUNOTSAV BEGINS IN DELHI

