देश के कोने-कोने से हजारीबाग पहुंचीं महिला एंटरप्रेन्योर, कोलकाता से आई उद्यमी ने कहा- बदल रहा है माहौल
हजारीबाग में दो दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जिबिशन का आयोजन किया गया है. इसमें देशभर से महिला उद्यमी पहुंची हैं.
Published : July 15, 2026 at 3:03 PM IST
हजारीबागः जिले में बदलते देश का चेहरा सामने आया है. हजारीबाग में आयोजित जीतो लेडीज विंग द्वारा दो दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जिबिशन में पूरे देश भर से बहुत सी महिलाएं एंटरप्रेन्योर पहुंची. ये महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं.
महिलाएं और लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं
महिलाएं अब हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं. हजारीबाग में आयोजित जीतो लेडीज विंग द्वारा दो दिवसीय उड़ान लाइफस्टाइल एग्जिबिशन मैं पूरे देश भर से महिलाएं पहुंचीं. ये वैसी महिलाएं हैं जो खुद का व्यवसाय चला रही हैं और लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं.
बिजनेस परिवार की पहचान बनी
कोलकाता से आई दो महिलाओं ने अपने व्यवसाय के बारे में बताया कि पिछले 15 सालों से वह इस काम में लगी हुई हैं. लगभग 30 से 35 लोगों को रोजगार से जोड़ा है. महिलाओं को रोजगार से जोड़ने से उनका भी विकास हो रहा है और अपना भी विकास हो रहा है. महिलाओं का कहना है कि मां को काम में व्यस्त करने के लिए यह व्यवसाय शुरू किया और धीरे-धीरे यह व्यवसाय परिवार की पहचान बन गई है.
महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं
महिलाओं का कहना है कि कोलकाता में व्यवसाय करना चुनौती भरा था. बंगाल का माहौल पहले काम करने के लायक नहीं था. धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है और अब महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकल रही हैं. महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और खुद भी व्यवसाय करना या बेहद खुशी देने वाला पल है. उन्होंने कहा आज के समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं काम नहीं कर रही हैं.
आत्मनिर्भर महिलाओं की परिकल्पना हो रही पूरी
आयोजनकर्ता बताती हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था काम कर रही है. 4 साल पहले कुछ महिलाएं ही अपना उत्पाद लेकर हजारीबाग पहुंचती थीं. अब देखा जा रहा है कि पूरे देश भर से महिलाएं जो अलग-अलग क्षेत्र में व्यवसाय कर रही हैं वह पहुंच रही हैं. उन्होंने कहा कि संस्था आत्मनिर्भर महिलाओं की परिकल्पना को पूरा कर रही है.
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