यूपी में 'वन टाइम टैक्स' व्यवस्था; 20-21 फरवरी को परिवहन मेले में मिलेगी पूरी जानकारी, जानिये क्या है नई योजना?
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि एकमुश्त कर व्यवस्था लागू की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 9:22 PM IST
अमेठी : उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त कर प्रणाली की व्यवस्था लागू कर दी है. नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए एक बार कर जमा करने पर बार-बार टैक्स भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी. इस व्यवस्था की जानकारी देने के लिए 20 और 21 फरवरी को अमेठी परिवहन कार्यालय में दो दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा.
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि अपर परिवहन आयुक्त लखनऊ के निर्देश के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा वाहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए एकमुश्त कर व्यवस्था लागू की गई है.
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन मालिकों को बार-बार कर जमा करने की जटिल प्रक्रिया से राहत देना है. इस व्यवस्था के लागू करने का उद्देश्य कर भुगतान व्यवस्था को बेहद सरल बनाना है. सरकार को इस व्यवस्था से परिवहन तंत्र के पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम-1997 की धारा चार के उपधारा एक क तथा धारा चार की उपधारा दो में संशोधन के उपरांत यह इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा. नई व्यवस्था के तहत वाहन श्रेणियों के अनुसार वन टाइम कर की दरें निर्धारित की गई हैं.
उन्होंने बताया कि पहले से पंजीकृत वाहनों के एकमुश्त कर की गणना में पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष पर 8 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा, हालांकि यह छूट निर्धारित अधिकतम सीमा तक ही मान्य होगी.
वाहनों का टैक्स शेड्यूल : उन्होंने बताया कि भाड़े पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत, तीन पहिया मोटर कैब वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख तक के मोटर कैब तिपहिया को छोड़कर व मैक्सी कैब वाहन मूल्य का 10.05 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक के मोटर कैब तिपहिया को छोड़कर व मैक्सी कैब वाहन मूल्य का 12.05 प्रतिशत, संविदा व विशेष प्रयोजन वाहन जीप श्रेणी, बुलडोजर आदि वाहनों पर वाहन मूल्य का 6 प्रतिशत, 3000 किग्रा से अधिक सकल भार वाले लोड वाहनों पर वाहन मूल्य का 3 प्रतिशत, 3000 किग्रा से अधिक किन्तु 7500 किग्रा से कम सकल भार वाले माल वाहक वाहनों के मूल्य का 6 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है.
दो दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन : उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों को शासन की इस योजना से अवगत कराने के लिए दो दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया गया है. जिसका शुभारंभ 20 एवं 21 फरवरी को आयोजित होगा. उन्होंने बताया कि परिवहन कार्यालय परिसर में समस्त जानकारी दी जाएगी.
परिवहन अधिकारी ने की अपील : सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने कहा कि निर्धारित तिथियों पर परिवहन मेले में उपस्थित होकर प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा एकमुश्त कर व्यवस्था का लाभ उठाएं. मेले में कर दरों, एकमुश्त कर भुगतान, पंजीकरण, परमिट, लाइसेंस एवं अन्य परिवहन सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में सड़क सुरक्षा माह; छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक, रोड सेफ्टी की दी जानकारी