ETV Bharat / state

मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर झारखंड में दो दिन का राजकीय शोक, 7 सितंबर को बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय

रांचीः झारखंड सरकार ने मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन के बाद राज्य में दो दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है. सरकार की ओर से 6 और 7 सितंबर 2026 को राजकीय शोक मनाने का फैसला लिया गया है. वहीं, 7 सितंबर को झारखंड सरकार के सभी कार्यालय बंद रखने का निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से इस बाबत सभी प्रशासनिक और पुलिस महकमें को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है.

दो दिवसीय राजकीय शोक

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सुदिव्य कुमार का निधन 6 सितंबर 2026 की सुबह गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में हुआ. निधन के बाद राज्य सरकार ने उनके सम्मान में दो दिवसीय राजकीय शोक मनाने का फैसला किया है. आदेश में संबंधित सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा

राजकीय शोक के दौरान राज्य के उन सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है. इसके साथ ही इस अवधि में किसी भी तरह के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा. सरकार ने शोक की अवधि के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं.

सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का आदेश