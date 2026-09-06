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मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर झारखंड में दो दिन का राजकीय शोक, 7 सितंबर को बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर राज्य में दो दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

SUDIVYA KUMAR PASSESS AWAY
सुदिव्य कुमार सोनू का फाइल फोटो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 12:07 PM IST

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रांचीः झारखंड सरकार ने मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन के बाद राज्य में दो दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है. सरकार की ओर से 6 और 7 सितंबर 2026 को राजकीय शोक मनाने का फैसला लिया गया है. वहीं, 7 सितंबर को झारखंड सरकार के सभी कार्यालय बंद रखने का निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से इस बाबत सभी प्रशासनिक और पुलिस महकमें को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है.

दो दिवसीय राजकीय शोक

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सुदिव्य कुमार का निधन 6 सितंबर 2026 की सुबह गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में हुआ. निधन के बाद राज्य सरकार ने उनके सम्मान में दो दिवसीय राजकीय शोक मनाने का फैसला किया है. आदेश में संबंधित सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा

राजकीय शोक के दौरान राज्य के उन सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है. इसके साथ ही इस अवधि में किसी भी तरह के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा. सरकार ने शोक की अवधि के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं.

सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का आदेश

राजकीय शोक के फैसले के साथ ही राज्य सरकार ने 7 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया है. सरकार के आदेश की जानकारी राज्यपाल के कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भेजी गई है. इसके अलावा झारखंड उच्च न्यायालय, लोकायुक्त कार्यालय, सूचना आयोग, विधानसभा सचिवालय और अन्य संबंधित संस्थानों को भी आदेश की प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.

राजकीय समारोह आयोजित नहीं होंगे

सुदिव्य कुमार झारखंड सरकार में नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ-साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनके निधन के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से राजकीय शोक की घोषणा की. फिलहाल 6 और 7 सितंबर को राजकीय शोक के दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और राजकीय समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे.

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