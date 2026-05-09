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भिवानी में दो दिवसीय राज्य स्तरीय मुए थाई चैंपियनशिप शुरू, हरियाणा के 216 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा

बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी: मौके पर मुए थाई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी सोमबीर वशिष्ठ ने बताया कि राज्यस्तरीय चैंपियनशिप का शनिवार को शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रदेशभर के 216 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और अपनी प्रतिभाग का लोहा मनवा रहे हैं. प्रतियोगिता का शुभारंभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के रिटायर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी ओपी नंदवानी और मुए थाई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान राहुल राणा ने किया. इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई.

भिवानी: जिले के कृष्णा कॉलोनी में चौथी हरियाणा स्टेट यूथ मुए थाई चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है. प्रतियोगिता में प्रदेशभर के 216 खिलाड़ी (लड़के और लड़कियां) भाग ले रहे हैं. प्रतियोगिता दो दिन 9 और 10 मई तक चलेगा.

भिवानी में दो दिवसीय राज्य स्तरीय मुए थाई चैंपियनशिप (ETV Bharat)

'पढ़ाई के साथ-साथ खेल का भी अहम महत्व होता है': मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के रिटायर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी ओपी नंदवानी ने कहा कि "खेल बच्चों के भविष्य के लिए अहम होता है. इस खेल में खिलाड़ी को दो हाथ ही नहीं 8 हाथों का प्रयोग किया जाता है." साथ ही उन्होंने कहा कि "पढ़ाई के साथ-साथ खेल का भी अहम महत्व होता है. खेल से जुड़ने के बाद खिलाड़ी सुबह जल्दी उठता है तो उसका विकास होता है. खिलाड़ी खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं. आजकल बच्चे मोबाइल की तरफ अधिक आक्रर्षित हो गए हैं, जिस कारण उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसलिए अभिभावकों को भी सचेत रहकर बच्चों पर ध्यान रखने की जरूरत है. खेल से जुड़ने के बाद बच्चे मोबाइल से भी दूर रहेंगे."

मुए थाई लड़कियों के काफी फायदेमंदः मुए थाई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान राहुल राणा ने कहा कि "इस चैंपियनशिप में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो खिलाड़ी यहां से जीतकर जाएंगे, वे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे. यह खेल लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए अहम है, क्योंकि लड़कियों को विपरित परिस्थिति में आत्मरक्षा के गुरों की जरूरत होती है. तत्काल नए बच्चों को खेल की तरफ आकर्षित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं."