छठ के बाद वापसी के लिए न लें टेंशन; छपरा से दिल्ली के लिए दो दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल

रेलवे प्रशासन छठ पर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है.

ट्रेन
Published : November 9, 2025 at 1:01 PM IST

Published : November 9, 2025 at 1:01 PM IST

वाराणसी: रेलवे प्रशासन छठ पर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है. इस क्रम में 05081/05082 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा वाया गोरखपुर पूजा विशेष गाड़ी का संचलन किया जा रहा है, जो छपरा से 10 नवम्बर को और आनन्द विहार टर्मिनल से 11 नवम्बर को चलेगी.

कहां से कहां तक चलेंगी ट्रेनें: 05081 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा विशेष गाड़ी 10 नवम्बर, 2025 को छपरा से 15.00 बजे प्रस्थान कर मशरख से 16.02 बजे, दिघवा दुबौली से 16.24 बजे, थावे से 17.55 बजे, पडरौना से 19.22 बजे, रामकोला से 19.44 बजे, कप्तानगंज से 20.15 बजे, गोरखपुर से 21.25 बजे, खलीलाबाद से 22.05 बजे, बस्ती से 22.47 बजे, गोंडा से 23.55 बजे, दूसरे दिन बुढ़वल से 01.32 बजे, सीतापुर से 03.20 बजे, शाहजहांपुर से 04.52 बजे, बरेली से 06.15 बजे, मुरादाबाद से 07.55 बजे तथा गाजियाबाद से 10.15 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनल 10.45 बजे पहुंचेगी.

छपरा से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन: वापसी यात्रा में, 05082 आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा पूजा विशेष गाड़ी 11 नवम्बर, 2025 को आनन्द विहार टर्मिनल से 13.00 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 13.32 बजे, मुरादाबाद से 16.00 बजे, बरेली से 17.47 बजे, शाहजहाँपुर से 19.10 बजे, सीतापुर से 20.50 बजे, बुढ़वल से 22.32 बजे, दूसरे दिन गोंडा से 00.10 बजे, बस्ती से 01.22 बजे, खलीलाबाद से 01.57 बजे, गोरखपुर से 02.40 बजे, कप्तानगंज से 03.45 बजे, रामकोला से 04.12 बजे, पडरौना से 04.34 बजे, थावे से 06.30 बजे, दिघवा दुबौली से 07.30 बजे तथा मशरख से 07.52 बजे छूटकर छपरा 09.00 बजे पहुँचेगी.

22 कोच की होगी ट्रेन: बता दें कि इस गाड़ी में एल.एस.एल.आर.डी. का 01, थर्ड एसी के 06, थर्ड एसी इकोनोमिक इकोनॉमी के 02, सेकेंड एसी के 02, एसी फर्स्ट 01, स्लीपर के 05, जनरेटर लगेज यान का 01 तथा जनरल सेकेंड क्लास के 04 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे.

