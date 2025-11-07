ETV Bharat / state

भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में संगोष्ठी आयोजित, इन मुद्दों पर छात्रों से लेकर विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने विषय विशेषज्ञों से सीधा संवाद कर स्वरोजगार से जुड़े सवाल पूछे. जिनका विशेषज्ञों ने संतोषजनक उत्तर दिया. इस रोजगारपरक संगोष्ठी का नेतृत्व विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने किया. संगोष्ठी के समापन पर उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की ओर से किए जा रहे कार्यों से स्थायी रोजगार कैसे सृजित किया जा सकता है, इस दिशा में यह संगोष्ठी एक उपयोगी प्रयास है.

इस संगोष्ठी में संस्कृति, कला, कृषि, उद्यान, होम स्टे, लघु उद्योग, काष्ठ कला आदि से जुड़े लोगों ने अपने अनुभव साझा किए. वहीं, संगोष्ठी में राजकीय पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग, गैरसैंण और कोटद्वार के छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए. संगोष्ठी में छात्र-छात्राओं में स्वरोजगार को लेकर विशेष उत्साह भी देखने को मिला.

गैरसैंण: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी का समापन हो गया है. अंतरराष्ट्रीय संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में 'स्थायी रोजगार सृजन: विकसित उत्तराखंड का आधार' विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया था.

भराड़ीसैंण में आयोजित संगोष्ठी वक्ता (फोटो- ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की सहायता से स्वरोजगार कर रहे लोगों के अनुभवों से छात्रों और स्थानीय लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जिससे वे भविष्य में स्वरोजगार को अपना सकें. संगोष्ठी में कर्णप्रयाग, कोटद्वार और गैरसैंण महाविद्यालय के छात्रों ने प्रतिभाग किया. विषय विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने के बाद छात्र-छात्राएं काफी उत्साहित दिखे.

कर्णप्रयाग के छात्र अंशुल रावत ने साझा किए अनुभव: कर्णप्रयाग महाविद्यालय के छात्र अंशुल रावत ने कहा कि उन्हें इस संगोष्ठी के माध्यम से बड़ा मंच मिला है. होम स्टे और कृषि जैसे विषयों पर अनुभवी लोगों से उपयोगी जानकारी हासिल हुई है, जिससे वे भविष्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित हुए हैं.

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने की शिरकत (फोटो- ETV Bharat)

कोटद्वार की छात्रा अपूर्वा जखमोला ने कही ये बात: कोटद्वार महाविद्यालय की छात्रा अपूर्वा जखमोला ने कहा कि स्वरोजगार शुरू करने में सरकार की योजनाएं बहुत मददगार हैं. हमें अपने घर पर रहकर ही रोजगार के अवसर तलाशने की आवश्यकता है. होम स्टे और कृषि जैसे विषयों पर अनुभवी लोगों से उपयोगी जानकारी मिली है, जिससे वे भविष्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित हुए हैं.

छात्राओं ने रखे अपने वक्तव्य (फोटो- ETV Bharat)

रजत जयंती वर्ष पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम: बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में प्रदेशभर में रजत जयंती वर्ष के रूप में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसके तहत विधानसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र भी आयोजित किया गया. जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की. वहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं.

