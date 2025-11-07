ETV Bharat / state

भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में संगोष्ठी आयोजित, इन मुद्दों पर छात्रों से लेकर विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव

भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में दो दिवसीय संगोष्ठी 'स्थायी रोजगार सृजन विकसित उत्तराखंड का आधार' विषय पर संगोष्ठी आयोजित, ये रहे मुख्य बिंदु

Gairsain Assembly Seminar
भराड़ीसैंण विधानसभा में संगोष्ठी (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 10:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गैरसैंण: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी का समापन हो गया है. अंतरराष्ट्रीय संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में 'स्थायी रोजगार सृजन: विकसित उत्तराखंड का आधार' विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया था.

इस संगोष्ठी में संस्कृति, कला, कृषि, उद्यान, होम स्टे, लघु उद्योग, काष्ठ कला आदि से जुड़े लोगों ने अपने अनुभव साझा किए. वहीं, संगोष्ठी में राजकीय पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग, गैरसैंण और कोटद्वार के छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए. संगोष्ठी में छात्र-छात्राओं में स्वरोजगार को लेकर विशेष उत्साह भी देखने को मिला.

विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने विषय विशेषज्ञों से सीधा संवाद कर स्वरोजगार से जुड़े सवाल पूछे. जिनका विशेषज्ञों ने संतोषजनक उत्तर दिया. इस रोजगारपरक संगोष्ठी का नेतृत्व विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने किया. संगोष्ठी के समापन पर उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की ओर से किए जा रहे कार्यों से स्थायी रोजगार कैसे सृजित किया जा सकता है, इस दिशा में यह संगोष्ठी एक उपयोगी प्रयास है.

Gairsain Assembly Seminar
भराड़ीसैंण में आयोजित संगोष्ठी वक्ता (फोटो- ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की सहायता से स्वरोजगार कर रहे लोगों के अनुभवों से छात्रों और स्थानीय लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जिससे वे भविष्य में स्वरोजगार को अपना सकें. संगोष्ठी में कर्णप्रयाग, कोटद्वार और गैरसैंण महाविद्यालय के छात्रों ने प्रतिभाग किया. विषय विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने के बाद छात्र-छात्राएं काफी उत्साहित दिखे.

कर्णप्रयाग के छात्र अंशुल रावत ने साझा किए अनुभव: कर्णप्रयाग महाविद्यालय के छात्र अंशुल रावत ने कहा कि उन्हें इस संगोष्ठी के माध्यम से बड़ा मंच मिला है. होम स्टे और कृषि जैसे विषयों पर अनुभवी लोगों से उपयोगी जानकारी हासिल हुई है, जिससे वे भविष्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित हुए हैं.

Gairsain Assembly Seminar
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने की शिरकत (फोटो- ETV Bharat)

कोटद्वार की छात्रा अपूर्वा जखमोला ने कही ये बात: कोटद्वार महाविद्यालय की छात्रा अपूर्वा जखमोला ने कहा कि स्वरोजगार शुरू करने में सरकार की योजनाएं बहुत मददगार हैं. हमें अपने घर पर रहकर ही रोजगार के अवसर तलाशने की आवश्यकता है. होम स्टे और कृषि जैसे विषयों पर अनुभवी लोगों से उपयोगी जानकारी मिली है, जिससे वे भविष्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित हुए हैं.

Gairsain Assembly Seminar
छात्राओं ने रखे अपने वक्तव्य (फोटो- ETV Bharat)

रजत जयंती वर्ष पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम: बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में प्रदेशभर में रजत जयंती वर्ष के रूप में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसके तहत विधानसभा का तीन दिवसीय विशेष सत्र भी आयोजित किया गया. जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की. वहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SEMINAR ON EMPLOYMENT IN CHAMOLI
RITU KHANDURI IN GAIRSAIN
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में संगोष्ठी
गैरसैंण में स्थायी रोजगार सृजन
GAIRSAIN ASSEMBLY SEMINAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.