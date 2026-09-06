701 बाल वैज्ञानिकों का हजारीबाग में लगा जमावड़ा, विद्या विकास समिति की ओर से पूरे राज्य भर से पहुंचे हैं बाल वैज्ञानिक
हजारीबाग में दो दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से 701 से अधिक बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया.
Published : September 6, 2026 at 6:11 PM IST
हजारीबागः जिले में 701 से अधिक बाल वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा है. विद्या विकास समिति की ओर से आयोजित प्रांतीय विज्ञान मेला का आयोजन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हार टोली में किया गया. जहां बाल वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट तैयार किया. विज्ञान मेला का उद्देश्य छात्रों में छुपी हुई प्रतिभा को उचित मंच देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि वह आने वाले समय में बेहतर कर सके.
मेले का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा विकसित करना है
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, कुम्हारटोली, हजारीबाग में दो दिवसीय विज्ञान मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है. बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा विकसित हो बच्चे नए-नए आविष्कार करें, इस उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है. यहां पर बाल वैज्ञानिक अपने-अपने विद्यालय से शिक्षित होकर आए हैं.
मेले में बच्चों ने अपने- अपने मॉडल प्रस्तुत किए
विजेता विभागीय प्रांतीय प्रतियोगिता के बाद क्षेत्रीय एवं अखिल भारतीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. इस विज्ञान मेले में 701 बाल वैज्ञानिक पूरे राज्य भर से जुटे हैं. एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं. इस विज्ञान मेले का उद्देश्य छात्रों में छुपे हुए प्रतिभा को उचित मंच देना है. मेले में बच्चों ने चिकित्सा, पर्यावरण, स्वच्छता, नवाचारित मॉडल, वर्षा जल संरक्षण, वायुदाब पर आधारित, कचरा प्रबंधन, विद्युत रसायन, जैव प्रौद्योगिकी आदि पर आधारित मॉडल अपनी-अपनी वैज्ञानिक सोच के आधार पर प्रस्तुत किया.
मॉडल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है
विद्यालय के छात्र आदित्य कुमार सिंह का प्रोजेक्ट लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है. छात्रा ने सोलर एनर्जी के जरिए किसान फसल को कैसे सुरक्षित रखें इसे लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया है. उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम सोलर हाइब्रिड डिहाइड्रेटर रखा है. आदित्य कुमार ने बताया कि इस मशीन का उपयोग फल, सब्जियां, मसाले, जड़ी-बूटियां और मछली जैसे खाद्य पदार्थों की नमी सुखाने के लिए किया जाता है. जिससे फसल बर्बाद नहीं होगी. जो सूर्य की किरण के साथ-साथ बिजली से भी चल सकता है. किसान इसका उपयोग कर सकते हैं.
सेंसर लगी गाड़ी का मॉडल बनाया
युवराज पाटिल ने देश में बढ़ती दुर्घटना को देखते हुए मॉडल तैयार किया है. जो सेंसर पर आधारित है. युवराज का कहना है उसने अपने मॉडल में गाड़ी के सामने के हिस्से में सेंसर लगाया है. जैसे ही गाड़ी के सामने कोई सामान आ जाए तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है और फिर गाड़ी रुक जाती है, जिससे दुर्घटना कम होगी.
हजारीबाग में छात्रों ने अपने प्रतिभा को दर्शाया है. इससे यह जाहिर होता है कि छात्रों को बेहतर प्लेटफार्म दिया जाए तो भारत कई क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन सकता है.
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