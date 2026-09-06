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701 बाल वैज्ञानिकों का हजारीबाग में लगा जमावड़ा, विद्या विकास समिति की ओर से पूरे राज्य भर से पहुंचे हैं बाल वैज्ञानिक

हजारीबाग में विज्ञान मेले का आयोजन ( Etv Bharat )