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आगरा का आलू मलेशिया होगा एक्सपोर्ट; मंडी शुल्क माफ करने पर विचार

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान दिनेश प्रताप सिंह ने कहा-योगी सरकार किसानों के साथ

दो दिवसीय आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन
दो दिवसीय आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:38 PM IST

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आगरा: आगरा और आसपास के जिलों का आलू देश के छह से अधिक राज्यों के साथ ही मलेशिया और अन्य देशें में एक्सपोर्ट किया जाएगा. जिससे आलू किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा. आर्थिक घाटा भी कम होगा. यह जानकारी यूपी में आगरा में आयोजित दो दिवसीय आलू क्रेता-विक्रेता (B2B मीट) सम्मेलन में यूपी सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान दिनेश प्रताप सिंह ने दी. कहा कि योगी सरकार प्रदेश के आलू किसानों के साथ खड़ी है. सरकार अब किसानों का मंडी शुल्क माफ करने पर विचार कर रही है.

दिनेश प्रताप सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि, आगरा में दो दिवसीय आलू क्रेता-विक्रेता (B2B मीट) सम्मेलन फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल आयोजित हो रही है. जो निजी शीतगृहों में भण्डारित आलू की शीतगृहों से शत-प्रतिशत निकासी, आलू उत्पादक किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने को लेकर हो रही है. जिसमें उप्र राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, एक्सपोर्टर और आलू उत्पादक किसान शामिल हुए. जिसमें आलू भंडारण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता, उत्पादन तकनीकी, विश्व बाजार तक पहुंच, मूल्य संवर्धन जैसे विभिन्न विषयों पर पहले दिन संवाद किया गया. इसके साथ ही विभिन्न एक्सपोर्टर कंपनियों ने आलू उत्पादक किसानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करके आदान-प्रदान किया. इसके साथ ही सरकार ने भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना व कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह) के किराए/भंडारण शुल्क में राहत के लाभार्थियों को चेक वितरण किए गए.

आलू क्रेता-विक्रेता (B2B मीट) सम्मेलन में दिनेश प्रताप सिंह
आलू क्रेता-विक्रेता (B2B मीट) सम्मेलन में दिनेश प्रताप सिंह (Photo Credit; ETV Bharat)

किसानों की आर्थिक मदद को तीन अनुदान योजना

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि योगी सरकार ने आलू उत्पादक किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना लागू की है. जो 1000 करोड़ रुपये की है. जिससे बाजार में आलू की कीमतें गिरने पर किसानों भाइयों को आर्थिक नुकसान से बचाया जाएगा. इसमें आलू का बाजार भाव उत्पादन लागत से कम मिलता है तो लागत और बिक्री दर के अंतर के आधार पर अनुदान किसानों को मिल रहा है. इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह) के किराए या भंडारण शुल्क में राहत देने को अनुदान योजना शुरू की है. जिसमें 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को कोल्ड स्टोरेज के किराए पर सब्सिडी दी जा रही है. जो अधिकतम 20 हजार रुपये तक है. दोनों ही योजना में पात्र किसानों के बैंक खाते में सीधी डीबीटी से अनुदान राशि पहुंचेगी. क्योंकि, इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है. इसके साथ ही सरकार किसानों के लिए आलू बीज की खरीद पर छूट देगी. परिवार रजिस्टर से आलू का अनुदान दिया जाएगा. जिससे परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से आलू कोल्ड में रखे होने या जमीन होने पर भी हर किसान को अनुदान मिल सकेगा. सरकार ने अभी अनुदान की दोनों योजनाओं में यह संशोधन किया है.

सम्मेलन का उद्घाटन करते मंत्री
सम्मेलन का उद्घाटन करते मंत्री (Photo Credit; ETV Bharat)

पीएम मोदी करेंगे अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि यूपी सरकार रूफटॉप खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं संचालित कर रही है. जेवर एयरपोर्ट पर आलू एक्सपोर्ट की सरल प्रक्रिया व सर्टिफिकेशन का भवन बनकर तैयार कराया जा रहा है. जिससे आलू उत्पादक किसान भाइयों को अधिक से अधिक फायदा होगा. योगी सरकार आपके साथ है. योगी सरकार अब किसानों का मंडी शुल्क माफ पर भी विचार कर रही है. आगरा में जल्द ही अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरु-लीमा की शाखा का शुभारंभ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से कराया जाएगा. जिससे आगरा के किसान भाइयों का गुणवत्तापूर्ण आलू विश्व बाजार में पहुंचेगा. यहां पर विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना होगी.

सम्मेलन में चेक वितरित किए गए
सम्मेलन में चेक वितरित किए गए (Photo Credit; ETV Bharat)

मलेशिया समेत कई देशों में एक्सपोर्ट होगा आलू

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आलू गरीब हो या अमीर, सभी की खाने की थाली में शामिल है. आलू की उतार-चढ़ाव भरी कीमत का असर किसान भाइयों पर ना हो इसके लिए प्रदेश सरकार व मैं खुद व्यक्तिगत रूप से गंभीर हूं. प्रदेश के आलू किसानों को राहत देने को उड़ीसा राज्य सरकार के साथ बैठक की है. इसके साथ ही रूस और मलेशिया समेत अन्य देशों में आलू एक्सपोर्ट के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं. इसके साथ ही इस दो दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन में कई राज्य से आलू व्यापारी आए हैं. आलू उत्पादक किसानों को सरकार अकेला नहीं छोड़ेगी, सरकार उनके साथ खड़ी है. किसानों से अपील की कि औद्यानिक फसलों फूल, फल,सब्जी, मसालों की फसलों की तरफ बढ़ें यह ज्यादा लाभकारी है.

अच्छी आलू क्वालिटी तो एक्सपोर्ट में अच्छा दाम

आलू एक्सपोर्टर नदीम सिद्दीकी ने बताया कि आगरा और अलीगढ़ के जिलों से आलू का एक्सपोर्ट मलेशिया किया जाएगा. आलू की गुणवक्ता बेहतर रही तो एक्सपोर्ट से सीधे किसानों को मुनाफा होगा. उन्हें आलू का दोगुना से अधिक रेट मिल सकता है. इसके लिए आगरा और आसपास के जिलों से आलू की गुणवक्ता की जांच कराई जाएगी. जिससे आलू एक्सपोर्ट किया जाए. किसानों से अपील है कि उनका आलू अच्छी क्वॉलिटी का है तो संपर्क करें. हम उनका आलू एक्सपोर्ट करेंगे. क्योंकि, आगरा और आसपास के जिलों के आलू में ब्लैक स्पॉट की समस्या रहती है. जिससे एक्सपोर्ट में दिक्कत आती है. यदि आलू अच्छी क्वॉलिटी का है तो मलेशिया समेत अन्य देशों को हर माह दस से अधिक कंटेनर भेज सकते हैं. इधर, उप्र कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की अध्यक्ष तृप्ति सिंह ने बताया कि सरकार ने अनुदान की योजनाएं लेकर आई है. किसान के हित में हैं. सरकार से मांग है कि मंडी शुल्क को माफ करें.

ये बोले आलू किसान

आगरा में आयोजित दो दिवसीय क्रेता और विक्रेता सम्मेलन में आलू व्यापारी कई प्रदेश से आए. मगर, उनका सीधा संवाद किसानों से नहीं कराया गया. आलू किसान लाखन सिंह त्यागी ने कहा कि सरकार का प्रयास तो ठीक है. लेकिन यह काम जिस तरह से होना चाहिए था, वैसे नहीं किया गया. सरकार ने आलू के व्यापारियों को सीधे किसानों से नहीं मिलवाया. भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवारिया का कहना है कि आलू किसानों के लिए जो अनुदान योजनाएं लेकर आईं हैं. उनमें जो टर्म आफ कंडीशन लगाई हैं. उनसे किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है. आलू का किसान रो रहा है.

यह रहे मौजूद

कार्यक्रम में निदेशक भानु प्रकाश राम, संयुक्त निदेशक राजीव वर्मा, उप्र कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की अध्यक्ष तृप्ति सिंह, उपनिदेशक नीरज कौशल, उप निदेशक धर्मपाल, जिला उद्यान अधिकारी मनोज चतुर्वेदी, उद्यान अधीक्षक रजनीश पांडे समेत अन्य अधिकारियों के साथ ही कई प्रदेश से एक्सपोर्टर, आलू उत्पादक किसान मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें: यूपी में आलू की बंपर पैदावार, मगर खेती घाटे का सौदा! क्या सरकार की ये 2 योजनाएं किसानों के लिए मददगार?

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