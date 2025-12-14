दिल्ली में पेट फेस्टिवल की धूम, अलग-अलग प्रजाति के डॉग्स ने दिखाया जलवा
ओखला एनएसआइसी ग्राउंड में दो दिवसीय पेट फेस्टिवल 'पेट फेड इंडिया' का आयोजन, दिल्ली-एनसीआर से डाग लवर्स अपने डॉगी के साथ पहुंचे,डॉग्स ने दिखाए जलवे
नई दिल्ली : नई दिल्ली में ओखला एनएसआइसी ग्राउंड में दो दिवसीय पेट फेस्टिवल 'पेट फेड इंडिया' का शनिवार को आगाज हुआ. आयोजन के 11वें संस्करण में प्रतिभाग के लिए दिल्ली-एनसीआर से डाग लवर्स पहुंचे. सिक्योरिटी डाग शो से लेकर पेट्स गाट टैलेंट जैसी स्पर्धा में अपने पेट्स को उतारा. गुरुग्राम से रंग-बिरंगे परिधान में सज-धज कर पहुंचे 'ओलिव-सिनचैन' ने लोगों को अपने अंदाज से लुभाया. वहीं स्टाइल और लुक से द्वारका के ओरी ने भी खूब महफिल लूटी. फोटो खींचने और वीडियो बनाने वालों की लाइन लग गई.
पेट फेस्टिवल में डॉग्स की कई प्रजातियां कर रही शिरकत : पेट फेस्टिवल के पहले दिन डॉग्स वा एंड वैग्स, जिग जैग रेस, टारगेट टास शोडाउन और टेम्प्टेशन एले में हर साइज के डाग्स ने हिस्सा लिया. सिक्योरिटी डाग डेमोंस्ट्रेशन में ट्रेंड डाग्स ने आज्ञाकारिता, खोज और टैक्टिकल स्किल्स का प्रदर्शन किया. वहीं कैट जोन में बिल्लियों ने मजेदार कम्युनिटी गेम्स में हिस्सा लिया. डागीस को सुंदर परिधान में देख हर कोई आकर्षित हो उठा. दनादन फोटो खींचे जाने लगे.
डॉग लवर्स ने कुत्तों को पालने के बताए टिप्स : डॉग लवर्स ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि किसी भी डॉग्स को रखने के लिए एक पेरेंट्स की तरह केयरफुल रहना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं की मुझे डॉग से साथ खेलना है तो डॉग लेकर चले आए और फिर जब मन भर गया तो उसे रोड पर छोड़कर भाग गए. ऐसा नहीं होना चाहिए आप उसे तभी लाइए जब आप उसको समय दे सकते हों और उसकी देखभाल कर सकते हों.
पेट्स का वैक्सीनेशन जरूरी : किसी प्रजाति का डॉग अगर आप रखते हैं तो उसे घर के सदस्य और अपने बच्चों की तरह आपको लगाव रखना होगा तब जाकर के आप डॉग्स रख सकते हैं और जब आप डॉग्स की केयर करते हैं तो डॉग्स भी आपका केयर करता है क्योंकि कुत्ते की प्रजाति बहुत ही फेतफुल होती है. साथ ही अगर कुत्ता खरीदना हैं तो पहले उसे जानवर के डॉक्टर को जरूर दिखाएं. उसके बाद कुत्ते का वैक्सीनेशन कराएं जो पहले मंथ से शुरू होकर फिर तीसरे मंथ, छठे मंथ और आखरी में नवे मंथ में उसकी वैक्सीनेशन होती है उसके बाद अपने डॉग्स को रेबीज के टिके अवश्य लगवाएं.
पेट्स रखने के पहले डॉक्टर से कराएं जरूरी जांच : वही पेट्स उत्सव में पहुंचे वेटरनरी डॉक्टर गौतम मुनि बताते हैं कि वह ईस्ट दिल्ली में अपना जानवरों का क्लीनिक चलाते हैं पिछले 30 सालों से वह कुत्तों के अलग-अलग प्रजाति का इलाज कर चुके हैं जिसको लेकर वह किताबें भी लिखी है इस दौरान उन्होंने कहा कि देखिए नए डॉग लवर से मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी डॉग्स का कोई नया बच्चा ले डॉक्टर को पहले दिखाएं उनका परामर्श ले उसके बाद उसकी अच्छी से चेकअप कराये तब जाकर घर ले पहले साल में तकरीबन 7 से 8 वैक्सीन लगवाएं जो शुरुआती दौर में लगता है उसके बाद हर साल बूस्टर वैक्सीन भी लगाने पड़ते हैं. इसके बावजूद भी अगर आपके कुत्ते को किसी गली के कुत्ते ने काट लिया है तो आपको रेबीज के वैक्सीन लगवाने पड़ेंगे.
कुत्ते के काटने पर अच्छे साबुन से अच्छी तरह 10 से 15 मिनट तक धोएं : अगर किसी व्यक्ति को डॉग काट लेता है तो सबसे पहले घबराए मत उस जख्म को अच्छे साबुन से अच्छी तरह 10 से 15 मिनट तक धोए, उसके बाद नजदीकी डॉक्टर के पास जाए हल्दी मिर्च नमक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद डॉक्टर देखेगा कि यह जख्म की कितनी गहराई है नसों से कितनी दूरी पर है या फिर नस में है, उसके हिसाब से 1 से 5 वैक्सीन के रूप में लगाया जा सकता है. अगर जख्म बहुत गहरा है और नस के पास है तो आपको "इम्मोरोग्लोब " के इंजेक्शन लगाया जाएगा. इस पर एक सेकंड की भी देरी न करें और जल्द से जल्द रेबीज का इंजेक्शन डॉक्टर के पास जाकर लगवाए.
स्ट्रीट डॉग्स और पालतू डॉग्स के काटने पर क्या करें : वही हम आपको बता दें लगातार दिल्ली में डॉग्स बाइट के मामले सामने आते हैं जिसमें कई स्ट्रीट डॉग्स और पालतू डॉग्स के द्वारा लोगों को काट लिया जाता है जिसको लेकर कोर्ट ने भी स्ट्रीट डॉग्स के लिए नगर निगम को यह आदेश दिया था कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स है उन्हें पकड़ कर शेल्टर में डाल दिया जाए इसके बाद डॉग लवर्स ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी किया. इस पर डॉग्स लवर का मानना है कि सरकार या कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिससे यह बेजुबान जानवरों को तकलीफ सहना पड़े नगर निगम के पास पर्याप्त डॉग्स को रखने के लिए शेल्टर नहीं बनाए गए हैं.
स्टेरलाइजेशन करके फिर से उन्हें छोड़ दिया
ऐसे में अच्छे और बीमार कुत्ते सब एक ही जगह पर रखे जाएंगे ऐसे में जो अच्छे कुत्ते हैं उन्हें भी बीमार होना पड़ेगा और बेमौत मारे जाएंगे, सिर्फ उन्हें कुत्ते को उठा कर ले जाए जो बीमार है, या पागल हो चुके हैं जिससे लोगों को खतरा है या फिर उनका स्टेरलाइजेशन करके फिर से उन्हें छोड़ दिया जाए यह सही रहेगा. वही इस दो दिवसीय उत्सव में कुत्ते के अलग-अलग प्रजाति को लाया गया है जिसमें राजपलायम, मुधोल हाउंड (कारवां हाउंड), रामपुर हाउंड, कोम्बाई, कन्नी, चिप्पीपराई, /navगद्दी कुट्टा, पांडिकोना, और जोनांगी प्रमुख हैं; साथ ही, भारतीय पारिया (देसी कुत्ता) की कई नस्ल इस उत्सव में शामिल हुई है.
