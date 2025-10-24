ETV Bharat / state

दिव्यांगों के लिए 30 अक्टूबर से दो दिवसीय पैरा गेम्स, कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

पैरा गेम्स के दौरान संबंधित अधिकारियों को गंभीरता एवं समर्पण के साथ सौंपी गई जिम्मेदारियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

कलेक्टर टीना डाबी
कलेक्टर टीना डाबी (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read
बाड़मेर : जिले में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से 'सुगम्य बाड़मेर अभियान' के तहत दो दिवसीय वार्षिक पैरा खेल महोत्सव का आयोजन 30 अक्टूबर को किया जाएगा. जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि इस खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना है.

इस कार्यक्रम की सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं. बाड़मेर के उपखंड अधिकारी यशार्थ शेखर को पैरा गेम्स के आयोजन का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेन्द्र प्रतापसिंह भाटी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी धोरीमन्ना और परिवीक्षा अधिकारी दिव्यांग खिलाड़ियों की पहचान, पंजीकरण और उनकी विशेष आवश्यकताओं जैसे व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था करेंगे. वे स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर दिव्यांगजनों के लिए स्वयंसेवकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे.

उन्होंने बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खेल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा समस्त खेल प्रतियोगिताओं की तकनीकी रूपरेखा उपकरण एवं रेफरी की व्यवस्था, विशेष शिक्षक दिव्यांग प्रतिभागियों को मार्गदर्शन, सहयोग एवं मनोबल प्रदान करेंगे. साथ ही प्रतिभागियों की खेल-क्षमता के अनुसार प्रतियोगिता में सहभागिता सुनिश्चित करवाने के साथ आयोजन स्थल पर आवश्यक सहायक उपकरणों का प्रबंधन एवं खिलाड़ियों की सहायता सुनिश्चित करेंगे.

जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को आयोजन स्थल पर फर्स्ट एड, सुरक्षा एवं आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था का समन्वय सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक को पैरा गेम्स का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि 'सुगम्य बाड़मेर अभियान' के तहत आयोजित हो रहे पैरा गेम्स 2025 के दौरान संबंधित अधिकारियों को पूर्ण गंभीरता एवं समर्पण के साथ सौंपी गई जिम्मेदारियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

TAGGED:

दिव्यांगों का पैरा गेम्स
PARA GAMES FOR DISABLED
कलेक्टर टीना डाबी
सुगम्य बाड़मेर अभियान
COLLECTOR TINA DABI

