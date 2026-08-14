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ट्रेन में मिला दो दिन का बच्चा, 12 साल बाद हाईकोर्ट ने दी राहत; नौकरी पर विचार के आदेश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी अभिलेखों और मृत कर्मचारी की सर्विस बुक में बेटे के रूप में दर्ज व्यक्ति के दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह जैविक पुत्र नहीं है या उसके गोद लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है. कोर्ट ने विभाग को उसके दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने मोहम्मद अली की याचिका स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद के छह फरवरी 2026 के आदेश को रद्द कर दिया. अधिकरण ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा यह कहते हुए खारिज किया था कि याची मृत कर्मचारी अनवर अली का कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बेटा साबित नहीं हुआ है.

मामले के अनुसार, अनवर अली संबंधित विभाग में सफाईकर्मी थे और नौ मई 2014 को सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी. परिवार में उनकी पत्नी, तीन विवाहित बेटियां और एक नाबालिग बेटा था. बालिग होने के बाद याची की मां ने उसके लिए अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन किया, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया. इसके बाद मामला अधिकरण और फिर हाईकोर्ट पहुंचा.

विभागीय जांच में कहा गया कि याची अनवर अली का जैविक पुत्र नहीं था. विभाग के अनुसार, अनवर अली को वह बच्चा ट्रेन में मिला था और उस समय उसकी उम्र करीब दो दिन थी. हालांकि याची की ओर से बताया गया कि हाईस्कूल की अंकतालिका, जन्म प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और जाति प्रमाणपत्र समेत कई दस्तावेजों में उसे अनवर अली का बेटा दर्ज किया गया है. विभाग ने कोर्ट के समक्ष यह भी स्वीकार किया कि सर्विस बुक में याची का नाम बेटे के रूप में दर्ज है.